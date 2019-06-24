В Польше украинского заробитчанина бросили умирать в лесу: подробности

В Польше украинца, который работал на предприятии по производству гробов, бросили умирать в лесу после того, как ему стало плохо на работе, и он потерял сознание. Об этом сообщает местное издание Gazeta Wyborcza.

Польской полиции стало известно, что 36-летний украинец работал недалеко от города Новый Томышль. В один из жарких дней мужчине стало плохо, и он прямо на работе потерял сознание. Когда об этом сообщили хозяйке предприятия, то она запретила звонить в скорую помощь, и сказала, чтобы все шли домой.

Потом оказалось, что бессознательное тело мужчины исчезло из предприятия. Его не было и в доме, где он жил. При этом исчез и его напарник, который также является украинцем.

В Польше украинского работника бросили умирать в лесу (фото: wyborcza.pl)

Тело мужчины нашли лесники возле Вонгровца в Великопольском воеводстве. После проверки всей информации, женщину, которая владеет предприятием по изготовлению гробов, арестовали. Полицейские также нашли и второго украинца. Он скрывался в одном из хостелов города Ломжа.

Владелица предприятия обвиняется в неоказании помощи, а также в непреднамеренном причинении смерти. За это ей грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Также до 5 лет может получить и задержанный украинец, который скрывал информацию и препятствовал следствию.

По словам жены, у умершего не было эпилепсии, и он никогда не терял сознание. В Украине у него осталось трое несовершеннолетних детей.

Напомним, что заробитчане из Украины могут пострадать из-за глобальных политических перемен и покинуть Польшу.

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