Покладіть поліетиленовий пакет в пральну машину, щоб вирішити велику проблему

Це може здатися нісенітницею, але поліетиленовий пакет в пральній машині допоможе вам розв'язувати значну проблему.

Навіщо в пральній машині пакет

Всім нам хочеться якомога довше користуватися пральною машиною без проблем, поломок і діставати з барабану ідеально відіпрані речі.

Проте є деякі моменти, з якими впоратися пральна машина не може. Мова йде про ворс, шерсть тварин, яка налипає на одяг. Всім нам знайома ситуація, коли ворсиста річ псує білу футболку чи іншу річ.

Щоб вирішити цю проблему, деякі люди купують спеціальні кульки для прання. Але вони швидко втрачають свою ефективність, прилипають до одягу та неправильно рухаються в барабані.

Натомість вам допоможе звичайний пакет.

Як працює лайфхак

Доведено, що під час прання всередині приладу утворюється статична електрика через тертя одягу між собою та поверхнею барабана.

В результаті поліетиленовий пакет притягне до себе все волосся, шерсть тварин, ворс та інше текстильне сміття.

Варто пам'ятати, що пакет має бути некольоровим і без малюнків, щоб не пофарбувати вашу білизну.

Цей трюк також допомагає продовжити термін служби фільтрів вашої пральної машини, оскільки залишки бруду також накопичуються в ньому.