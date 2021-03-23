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Полный локдаун в Украине: Степанов сделал важное заявление

Новина українською → Вторник 23 марта 2021 16:23
Полный локдаун в Украине: Степанов сделал важное заявление Степанов высказался о полном локдауне в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Коронавирус в Украине продолжает атаковать. Уже 9 областей перешли в "красную" зону из-за большого количества инфицированных. Однако во всей стране вводить локдаун в правительстве пока не планируют.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Сніданок 1+1".

Министр отметил, что в вопросе введения карантина нужно найти баланс. А вот общенациональный локдаун вводить пока не планируют.

"Не будем. Не планируем. Будем идти по регионам. То есть, мы вводим регион. Условно говоря, сейчас мы ввели Киев, Сумскую, Одесскую область, а Ивано-Франковская область, я думаю, через несколько дней уже выйдет из красного уровня", - завил глава Минздрава.

Он добавил, что украинские власти стараются всегда находить такие решения, которые направлены на недопущение распространения коронавируса по стране и при этом, чтобы экономика не останавливалась.

"То есть сейчас мы ведем локдаун, такой как во Франции, с комендантским часом и все остальное. А что дальше? Что дальше будем делать? Мы всегда находим баланс, между эпидемиологией и экономикой. Это не менее важный вопрос" – сказал Максим Степанов.

Глава Минздрава сделал заявление о полном локдауне

Напомним, ранее мы писали о том, какие правила локдауна ведены сейчас в Киеве.

А также мы сообщали о том, как будет работать междугородний и межобластной транспорт в красных зонах.

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