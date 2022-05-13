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Полнолуние в мае: главная опасность и запреты в этот день

Фото: Кровавое полнолуние в мае 2022 (unsplash сom)
Автор: Styler

Полнолуние в мае 2022 года состоится 16 числа в созвездии Стрельца. В этот день заканчивается коридор затмений, который начался 30 апреля. Это Полнолуние называется Кровавым, и оно несет в себе многие серьезные изменения.

Какая главная опасность полнолуния в мае и что делать категорически нельзя – читайте ниже.

Полнолуние в мае, по мнению астрологов, может стать неприятным и даже опасным днем. Есть риск столкнуться с негативными мыслями, может произойти упадок сил или же появится возможность увидеть многие проблемы намного ближе. А это может стать шансом изменить свою жизнь в лучшую сторону, или в худшую.

16 мая не стоит отказываться от общения с другими людьми, а наоборот - искать во всем позитив. Все негативные мысли или действия в этот день могут вернуться в большем объеме.

Такие дни эзотерики и астрологи называют кармическими. Тем более, что он попадает в самый центр периода ретроградного Меркурия, который начался 10 мая и продлится до 2 июня.

В этот день можно посмотреть на ситуации и отношения под другим углом и найти решение для многих проблем. Возможно, вы найдете ответы на вопросы, которые вас давно тревожили.

Почему это полнолуние называют Кровавым

Кровавая Луна или Кровавое Полнолуние – это период, когда Луна будет находиться в максимальной фазе и может приобрести кроваво-красную окраску. Точное время Полнолуния – в 07:14 по киевскому времени. А лунное затмение можно будет увидеть на небе с 04:33 до 09:51.

Что нельзя делать в Полнолуние 16 мая

  • Избегайте конфликтов, споров и агрессии
  • Не назначайте на этот день хирургические операции и косметологические процедуры
  • Не стоит в этот день стричь волосы и начинать курсы лечения
  • Нельзя совершать плохие поступки, обманывать других людей
  • Не рекомендуется загадывать желания и писать цели на будущее
  • Не стоит выяснять отношения с близкими людьми
  • Нельзя выпускать на волю эмоции
  • Не рекомендуется тратить крупные суммы денег и брать кредиты

Что стоит сделать в Полнолуние 16 мая

  • Можно навести порядок дома и в делах - закончить важные дела и очистить пространство
  • Можно заниматься спортом, йогой, поплавать
  • Стоит занять себя физической работой и активностью
  • Можно просить прощения и восстанавливать отношения
  • День стоит посвятить анализу и размышлениям
  • Можно заниматься хобби и помогать людям

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали самые удачные и плохи дни в мае 2022 года.

А также рассказывали о том, когда в Украине будут отмечать Троицу и будет ли дополнительный выходной.

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астрологияполнолуниеэзотерика