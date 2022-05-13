Полнолуние в мае: главная опасность и запреты в этот день

Полнолуние в мае, по мнению астрологов, может стать неприятным и даже опасным днем. Есть риск столкнуться с негативными мыслями, может произойти упадок сил или же появится возможность увидеть многие проблемы намного ближе. А это может стать шансом изменить свою жизнь в лучшую сторону, или в худшую.

16 мая не стоит отказываться от общения с другими людьми, а наоборот - искать во всем позитив. Все негативные мысли или действия в этот день могут вернуться в большем объеме.

Такие дни эзотерики и астрологи называют кармическими. Тем более, что он попадает в самый центр периода ретроградного Меркурия, который начался 10 мая и продлится до 2 июня.

В этот день можно посмотреть на ситуации и отношения под другим углом и найти решение для многих проблем. Возможно, вы найдете ответы на вопросы, которые вас давно тревожили.

Почему это полнолуние называют Кровавым

Кровавая Луна или Кровавое Полнолуние – это период, когда Луна будет находиться в максимальной фазе и может приобрести кроваво-красную окраску. Точное время Полнолуния – в 07:14 по киевскому времени. А лунное затмение можно будет увидеть на небе с 04:33 до 09:51.

Что нельзя делать в Полнолуние 16 мая

Избегайте конфликтов, споров и агрессии

Не назначайте на этот день хирургические операции и косметологические процедуры

Не стоит в этот день стричь волосы и начинать курсы лечения

Нельзя совершать плохие поступки, обманывать других людей

Не рекомендуется загадывать желания и писать цели на будущее

Не стоит выяснять отношения с близкими людьми

Нельзя выпускать на волю эмоции

Не рекомендуется тратить крупные суммы денег и брать кредиты

Что стоит сделать в Полнолуние 16 мая