Полное солнечное затмение 14 декабря: во сколько украинцы смогут его увидеть

Солнечное затмение 14 декабря (фото: pixabay.com)

14 декабря произойдет полное солнечное затмение. Это явление будет последним в уходящем году. Украинцы не смогут увидеть затмение Солнца вживую, но зато они смогут полюбоваться зрелищем в сети.

Прямые трансляции явления будут доступны, начиная с 14:30 по всемирному координированному времени, – в 16:30 и 17:30 по Киеву.

Ниже предлагаем две ссылки, где вы сможете наблюдать полное затмение Солнца.

Отмети, что новая Луна взойдет в 18:16. Действие этого солнечного затмения будет наблюдаться до 18 декабря.

При солнечном затмении кажется, что Луна проходит впереди Солнца, если смотреть с Земли. Когда две планеты становятся на одной линии, то Луна полностью закрывает Солнце и вызывает полное затмение, в то время как в других случаях она покрывает только часть Солнца при частичном затмении.

Солнечное затмение происходит не каждый месяц, потому что орбита Луны наклонена по отношению к Солнцу и не всегда совпадает со звездой.

Как мы ранее писали, кому грозят неприятности и как их избежать при солнечном затмении.