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Повне сонячне затемнення 14 грудня: коли українці зможуть побачити його

Понеділок 14 грудня 2020 09:24
Повне сонячне затемнення 14 грудня: коли українці зможуть побачити його
Сонячне затемнення 14 грудня (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

14 грудня відбудеться повне сонячне затемнення. Це явище буде останнім у році, що минає. Українці не зможуть побачити затемнення Сонця наживо, але зате вони зможуть помилуватися видовищем в мережі.

Прямі трансляції явища будуть доступні, починаючи з 14:30 за всесвітнім координованим часом, – о 16:30 і 17:30 за Києвом.

Нижче пропонуємо два посилання, де ви зможете спостерігати повне затемнення Сонця.

Відзначимо, що новий Місяць зійде о 18:16. Дія цього сонячного затемнення спостерігатиметься до 18 грудня.

При сонячному затемненні здається, що Місяць проходить попереду Сонця, якщо дивитися з Землі. Коли дві планети стають на одній лінії, то Місяць повністю закриває Сонце і викликає повне затемнення, в той час, як в інших випадках він покриває лише частину Сонця за часткове затемнення.

Сонячне затемнення відбувається не кожен місяць, тому що орбіта Місяця нахилена стосовно Сонця і не завжди збігається із зіркою.

Як ми раніше писали, кому загрожують неприємності і як їх уникнути при сонячному затемненні.

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