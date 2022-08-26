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На полках магазинов Европы появились украинские вкусности: где их купить

Новина українською →
Пятница 26 августа 2022 12:03
На полках магазинов Европы появились украинские вкусности: где их купить В Европе продвигают украинские товары (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На полках европейских магазинов все чаще стали появляться вкусности украинского производства. Наши продукты с акциями стартовали в Польше, Италии, Эстонии. А теперь к популяризации украинских товаров присоединились Грузия и Дания.

Об этой новости сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Где найти товары украинского производства

В Грузии вкусности можно найти в 12 магазинах сетей Carrefour, Spar, Nikora и других. Товары обозначены специальными наклейками, которые привлекут внимание покупателей.

В Дании продукты уже есть в сети COOP. Там уже была презентация украинских вин. Осенью планируется существенное расширение ассортимента украинских товаров на рынке этой страны.

На полках магазинов Европы появились украинские вкусности: где их купитьНа полках магазинов Европы появились украинские вкусности: где их купитьНа полках магазинов Европы появились украинские вкусности: где их купитьНа полках магазинов Европы появились украинские вкусности: где их купитьНа полках магазинов Европы появились украинские вкусности: где их купитьНа полках магазинов Европы появились украинские вкусности: где их купитьНа полках магазинов Европы появились украинские вкусности: где их купитьНа полках магазинов Европы появились украинские вкусности: где их купитьВ странах Европы популяризируют украинские продукты (фото: facebook.com/UkraineMFA)

Отметим, что в Италии акция называлась "Лучшие украинские бренды ко Дню Независимости Украины" и проводилась в Mix Markt. В Польше это были "Дни украинской кухни" в Carrefour Polska, а в Эстонии провели сразу две акции "Покупай украинские товары. Поддержи Украину" в сетях RIMI и MAXIMA.

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