Поливаний понеділок 2023. Головні традиції в Україні другого дня великодніх свят

Перший день після Великодня має назву – Поливаний понеділок. Його ще називають Обливаним, Уливанка, Волочильний чи Великодній понеділок. За давніми традиціями, цього дня молоді хлопці обливали водою дівчат - для "очищення". А з роками на це свято водою почали поливати всі люди.

Історія Поливаного понеділка

З давніх часів вода на Великдень вважалася цілющою, і вона приносить щастя та здоров'я. Тому водою поливали не тільки себе, а й один одного, щоб зцілитися від хвороб та отримати здоров'я на весь рік уперед. Ця традиція пов'язана із весняним очищенням.

Рано-вранці на другий день Великодня молоді хлопці ходили по хатах, де жили дівчата на виданні та обливали їх водою. А дівчата у відповідь дарували хлопцям писанки – на знак подяки. Вважалося, що облита водою дівчина вийде заміж набагато швидше.

Якщо дівчина приходила додому з Поливаного понеділка суха - це вважалося ганьбою. А ще – хлопці обирали ту дівчину, яка йому подобалася. Якщо він отримував від неї подарунок, то це був знак симпатії.

Традиції цього дня у різних областях

На Бойківщині дівчата мають приходити додому зовсім мокрі – інакше заміж вона не вийде ще рік, і кавалерів не буде.

На Сколівщині досі існує традиція дарувати хлопцям писанку – за те, що облили водою чи – щоб не обливали зовсім.

У деяких селах на Поділля дівчат обливають водою з парфумами. А на Закарпатті дівчат штовхають у річку, й там вони до води на Великдень близько не підходять. А ще хлопці можуть схопити дівчину на руки та віднести до потічка.

На Прикарпатті заміжні молоді жінки влаштовують у себе на Поливаний понеділок свято з танцями – на них приходять молоді хлопці та дівчата. За кожен танець дівчата дарують хлопцям писанки.

Переможцем ставав той, у кого більше писанок й хлопці намагаються відвідати якнайбільше вечірок.

На Поліссі хрещені батьки відвідують своїх хрещеників та приносять їм гостинці, а на Прикарпатті навпаки – хрещеники ходять у гості до своїх хрещених.

У багатьох містах традиції на Поливаний понеділок збереглися досі – у Львові часто проводять різноманітні святкові заходи, збираються на танці, веснянки та гаївки. Однак у 2023 році всі ці заходи скасовано через воєнний стан.

Крім того, в деяких країнах існують свої традиції на Поливаний понеділок. У Сербії поливають будинки, у Боснії та ще кількох країнах – омиваються у джерельній воді.

Фото: Так виглядає Поливаний понеділок у Львові