ru ua
Вт, 19 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Полиция показала роскошную виллу Медведчука и Марченко: золотой вагон с жеребцом, комната шуб

Новина українською →
Вторник 19 апреля 2022 10:18
Полиция показала роскошную виллу Медведчука и Марченко: золотой вагон с жеребцом, комната шуб Показан роскошный дворец Медведчука и Марченко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Полицейские обследовали шикарный особняк арестованного Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Отметим, что таких вилл у арестованного политика біло несколько.

Видео сняла Нацполиция, а опубликовал на YouTube Антон Геращенко.

Как выглядит дворец

Сам дворец находится в лесной зоне, он настолько огромен, что его трудно обойти за день. Он расположен в Пуще-Водице и не был достроен.

Все тут поражает кричащей роскошью - от золотого жеребца Медведчука до произведений мировых художников и целой комнаты-гардеробной для шуб Марченко.

Тут можно увидеть и огромный железнодорожный вагон-ресторан, он весь украшен золотом. Внутри дома старинная мебель, которая тоже вся в золоте.

В вагоне старинные подстаканники, хрусталь, а на столе лежит записка "На Пущу-Водицу".

В комнате Марченко, которая обожает кутюрные вещи и аксессуары, найдена коллекция шуб и меховых шапок. Все они от именитых брендов - Valentino, La Perla и другие.

Полиция показала роскошную виллу Медведчука и Марченко: золотой вагон с жеребцом, комната шуб

В запечатанных коробках лежат антикварные вещи - золотой жеребец, старинная посуда, часы.

Также запечатлена комната с произведениями искусства - тут картины разных художников и даже игровой автомат!

Полиция показала роскошную виллу Медведчука и Марченко: золотой вагон с жеребцом, комната шубЗолотой жеребец Медведчука (Скриншот)

Очень любил Медведчук и оружие. Тут собрано большое количество экземпляров.

Также Марченко и Медведчук запечатлены на многих картинах, которые тут найдены.

На днях активисты взяли дворец Медведчука под временный контроль, чтобы мародеры не разворовали вещи и драгоценности. Далее виллу уже обследовала полиция.

Напомним, что Медведчук владеет шикарными особняками по всей стране, в сети опубликованы фото.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Медведчук Оксана Марченко
LITE
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ