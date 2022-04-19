Поліція показала розкішну віллу Медведчука і Марченка: золотий вагон з жеребцем, кімната шуб
Поліцейські обстежили шикарний особняк заарештованого Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Відзначимо, що таких вілл у заарештованого політика було кілька.
Відео зняла Нацполіція, а опублікував на YouTube Антон Геращенко.
Як виглядає палац
Сам палац знаходиться в лісовій зоні, він настільки величезний, що його важко обійти за день. Він розташований у Пущі-Водиці та був недобудований.
Все тут вражає кричущою розкішшю - від золотого жеребця Медведчука до творів світових художників і цілої кімнати-Вбиральні для шуб Марченко.
Тут можна побачити і величезний залізничний вагон-ресторан, він весь прикрашений золотом. Всередині будинку старовинні меблі, яка теж вся в золоті.
У вагоні старовинні підстаканники, кришталь, а на столі лежить записка "на Пущу-Водицю".
У кімнаті Марченко, яка обожнює кутюрні речі та аксесуари, знайдена колекція шуб і хутряних шапок. Всі вони від іменитих брендів - Valentino, La Perla та інші.
У запечатаних коробках лежать антикварні речі - золотий жеребець, старовинний посуд, годинник.
Також показана кімната з творами мистецтва - тут картини різних художників і навіть ігровий автомат.
Дуже любив Медведчук і зброю. Тут зібрано велику кількість примірників.
Також Марченко і Медведчук зображені на багатьох картинах, які тут знайдені.
Днями активісти взяли палац Медведчука під тимчасовий контроль, аби мародери не розікрали речі та коштовності. Далі віллу вже обстежила поліція.
Нагадаємо, що Медведчук володіє шикарними особняками по всій країні, в мережі опубліковані фото.