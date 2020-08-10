Полиция с мигалками "катает" люксовые авто через украинскую границу: скандальное видео

Полиция устроила сопровождение дорогим авто на границе Украины с Венгрией (коллаж: РБК-Украина)

Полицейские вне очереди пропускают дорогие автомобили через украинско-венгерскую границу

На границе Украины с Венгрией на КПП "Лужанка" творится настоящий коллапс. Автомобили по несколько дней стоят в очередях, но некоторые нашли решение. В сети опубликовали видео, как патрульная полиция "катает" люксовые авто, и их владельцев соответственно, мимо очереди.

Скандальный ролик с заработками полиции выложил Михаил Чокнадий в Facebook.

Активист пишет, что полиция провожает "крутые" авто через границу, а в это время люди по 2-3 дня стоят в очереди на границе, на ужасной жаре и без туалетов.

Интересно, что на авто полиции киевская регистрация.

"Справедливо, что кто-то стоит в очереди 2-3 дня, в ужасную жару, без туалетов, с детьми и пожилыми людьми, а кто-то "крутой" на Ягуаре (не бесплатно) проезжает за 10 мин. Обратите внимание, авто полиции на киевской регистрации!" - возмущен Михаил.

Активист отметил, что многие, кто стоит днями в очереди, едут в Европу на заработки, чтобы прокормить свои семьи здесь в Украине.

Зараз знаходжуся на КПП «Лужанка» черга з автомобілями в кілька кілометрів, люди чекають в черзі по кілька днів. Поліція яка тут чергє і повинна дивитися за правопорядком займається тим, що супроводжує без черги «круті» автомобілі до КПП. Справедливо, що хтось стоїть у черзі 2-3 дні, у жахливу спеку, без туалетів, з дітьми та літніми людьми, а хтось «крутий» на Ягуарі (не безкоштовно) проїжджає за 10 хв. Зверніть увагу, авто поліції на Київській реєстрації! Ці люди їдуть в Європу, точно не відпочивати. Люди їдуть, щоб заробити якусь копійку, аби мати можливість прогодувати свої сімї. В мене питання до Володимир Зеленський це такий ви обіцяли «кінець епохи бідності»? Це так ви повертаєте заробітчан додому? Мені соромно за свій вибір, мені соромно і сумно за мою принижену країну. Опубліковано Михайлом Чокнадієм Неділя, 9 серпня 2020 р.

На украинской границе полиция пропускает дорогие авто вне очереди (видео: facebook.com/chokinator)

Ранее сообщалось, что в Венгрии считают необходимым увеличить количество КПП на границе с Украиной.