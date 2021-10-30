Полиция купила фейковые сертификаты на имя Савика Шустера, больного COVID-19 (видео)

Как продают поддельные COVID-сертификаты

Так, через один из Telegram-каналов спецкор связался с мошенниками, обсудил условия "заказа", предоплаты, узнал о "гарантиях" таких липовых документов, и договорился о COVID-справке для поездок за границу.

Изготовители рассказали, что оплату они принимают частями по 50% - до и после высылки сертификата, заверили, что "документ" подтянется также в "Дію", и с ним якобы проблем не будет и за рубежом - мол, котируется в странах Евросоюза. Скинули номер банковской карты попросили предоплату 1500 гривен.

От заказчика требовалось написать им такие свои данные: ФИО, место регистрации (прописка), дата рождения, серия и номер паспорта, идентификационный код. Пообещали сделать фейковый документ за 24 часа.

Шустеру от МВД Украины подарили фейковый сертификат

Ситуацию в студии прокомментировал заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. Он обратил внимание, что граждане, которые покупают подобные поддельные COVID-сертификаты, практически "в 200 долларов оценивают жизнь и здоровье" других людей.

Сейчас правоохранители проводят целый комплекс мероприятий для проверки достоверности "ковидных" документов и внутри страны, и у граждан при выезде за границу.

Также Енин подарил Савику Шустеру два фейковых COVID-сертификата в рамочках - их полиция в рамках борьбы с мошенниками специально заказала на имя ведущего. Замглавы МВД уточнил, что это копии, а оригиналы изъяты как вещественные доказательства по данному уголовному делу (злоумышленников уже задержали).

"То есть я могу возвращаться в Украину?" - переспросил Шустер с иронией - как раз сейчас ведущий не смог прилететь из Италии, так как заразился коронавирусом, а передачу вел дистанционно онлайн, находясь на самоизоляции.

Видео: как в Украине продают поддельные COVID-сертификаты

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" израильский врач Борис Брыль объяснил, почему "врачей-антивакцинаторов" нужно сажать в тюрьму.



Также в эфире министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о наказании тех, кто подделывает COVID-паспорта.



А ужасную правду о том, какая реальная ситуация в больницах Украины сегодня, рассказала известная волонтер Екатерина Ножевникова.



Кроме того, украинцы прямо в студии высказались о том, нужна ли обязательная вакцинация в нашей стране.



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