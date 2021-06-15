С полицией согласовано: украинцам показали новый метод вымогательства денег

Инцидент произошел во Львове на Краковской площади. Здесь разместилась "волонтерка" с динамиком, из которого на записи раздавался мужской голос о необходимости помощи мальчику с диагнозом ДЦП.

"Новый метод вымогательства средств во Львове! Полиция, может обратите внимание? Ул. Базарная, 1 (Краковский рынок). На мое замечание данное лицо заявило, что с полицией согласовано! Вчера это же происходило возле АТБ ул. Госпитальная", - пишет пользовательница Facebook.

При попытках снять ее "работу" на видео девушка отворачивалась.

Видео: во Львове придумали интересный способ вымогательства денег (Facebook / Вера Чванова-Барковская)

Пользователи сети добавили, что девушка обладает способностью "перемещаться.

"Вчера стояла у Форума, главный вход", - пишут в комментариях.