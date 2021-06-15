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С полицией согласовано: украинцам показали новый метод вымогательства денег

Автор: Светлана Мащенко

Украинцам показали новый метод вымогательства денег якобы на помощь больному ребенку. Причем девушка, которая этим занималась, заявила, что с полицией эта "акция" согласована.

Видео и фото в сеть Facebook выложила пользователь Вера Чванова-Барковская.

Инцидент произошел во Львове на Краковской площади. Здесь разместилась "волонтерка" с динамиком, из которого на записи раздавался мужской голос о необходимости помощи мальчику с диагнозом ДЦП.

"Новый метод вымогательства средств во Львове! Полиция, может обратите внимание? Ул. Базарная, 1 (Краковский рынок). На мое замечание данное лицо заявило, что с полицией согласовано! Вчера это же происходило возле АТБ ул. Госпитальная", - пишет пользовательница Facebook.

При попытках снять ее "работу" на видео девушка отворачивалась.

Видео: во Львове придумали интересный способ вымогательства денег (Facebook / Вера Чванова-Барковская)

Пользователи сети добавили, что девушка обладает способностью "перемещаться.

"Вчера стояла у Форума, главный вход", - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что украинцев предупредили о мошенниках, которые "кидают" на крупные суммы. При этом работают они вполне законно.

Также сообщалось, что в Киеве разоблачили наглого мошенника, который прикидывается курьером службы доставки.

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