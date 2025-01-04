Поліна з Київщини поділилася своєю історією з музеєм "Голоси мирних"

На початку повномасштабного вторгнення Поліна опинилася у Японії. Через рік - повернулася до України. Дівчина відзначає певну схожість таких різних, на перший погляд, культур - на її думку, самураї та козаки дуже подібні за духом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на історію Поліни в музеї "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Поліна перші вибухи почула вдома, у Білій Церкві. Вона не планувала виїжджати, але виграна програма стажування в Японії змінила її плани. Дівчина спостерігала, як японці висловлюють підтримку Україні: з нею постійно спілкувалися люди, які бажали перемогти, а новини про події в Україні займали центральне місце в медіа.

"Українська тема дуже популярна серед японців. Вони читають про нас у газетах, стежать за новинами й висловлюють підтримку словами: "Переможіть Росію, ми з вами". Там я не зустріла жодної проросійської людин", - ділиться Поліна.

Під час перебування в Японії вона помітила, як активно розвивається українська культура: відкриваються заклади української кухні, створюються спільноти для підтримки переселенців. До того ж Японія, яка пережила Другу світову війну і добре знає, як відновлювати країну. Їхні технології і вміння працювати в екстремальних умовах можуть допомогти Україні в майбутньому.

"Японія прекрасна країна, але українці - найрідніші для мене. Мене дуже надихає наша молодь, яка створює ініціативи, винаходи та проекти для підтримки армії. Я вдячна нашим воїнам, які дозволяють нам жити й працювати для нашої країни. Я впевнена, що разом ми зробимо Україну ще кращою", - каже Поліна.

Колекція музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова вже налічує понад 120 тисяч історій про війну. Це найбільша у світі колекція історій мирних людей, які постраждали від війни Росії проти України.

Ви також можете поділитися своєю історією на порталі музею: civilvoicesmuseum.org або за номером гарячої лінії 0 (800) 509 001.