Так ли полезно пить воду во время еды: ученые развеяли главный миф диетологии

Полезно ли пить воду во время еды? (коллаж: РБК-Украина)

Вода – критически важная жидкость для человеческого организма. Медики постоянно напоминают о том, что нужно поддерживать водный баланс организма и чаще употреблять воду. Диетологи советуют выпивать стакан теплой воды до еды, некоторые – через 30-40 минут после приема пищи. И почти никто не советует пить воду во время трапезы, потому что она якобы вызывает вздутие живота. Почему это заявление – ложь, рассказывает французское издание Le Figaro.

"Некоторые люди думают, что вода разбавляет пищеварительные выделения, и, таким образом, пищеварение ухудшается. Но тело способно адаптироваться к тому, что мы едим", – объяснил гастроэнтеролог Оливье Шпатциерер.

По его словам, не существует научного доказательства того, что вода во время еды вредит организму.

Диетолог Александра Далу добавила, что вода даже помогает перевариванию и регулирует кислотность в желудке. Кроме того, она помогает есть меньше – так организм получает сигнал о насыщении. А если выпить два стакана воды перед едой, аппетит уменьшается, что помогает избежать переедания.

"Это заставляет нас делать перерывы, есть меньше и жевать лучше", – добавляет врач-диетолог.

Утверждение о повышенном газообразовании при употреблении воды связано больше с газированными напитками, подчеркивают врачи.

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