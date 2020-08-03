В поле под Киевом появился загадочный рисунок: его видно из космоса

Пшеничное поле под Киевом украсили необычным и интересным способом. Гигантский рисунок теперь видно даже из космоса.

Так, комбайнеры с помощью машин для уборки урожая "нарисовали" гигантскую бутылку длиной в 202 и шириной в 57 метров.

На пшеничном поле под Киевом появилась гигантская бутылка! Фигуру видно из космоса, пишет Telgram-канал Kyiv NEWS.

В поле под Киевом появилась огромная бутылка (фото: facebook.com)

Интересно, что пользователи сети довольно иронично отнеслись к такому способу показать Украину с орбиты. А именно к выбору объекта для изображения - гигантской бутылки. В комментариях они пишут, что сборщики урожая намекнули агроному на "могарыч":

"Поле, видно, что гораздо больше, можно рекорд было и масштабнее сделать, все равно ведь как убирать урожай;

Кыяни в авангарде, как всегда;

Алкашня;

Намекают агроному", - пишут пользователи.

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