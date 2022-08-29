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На поле в Дании появилась 80-метровая тень украинского самолета "Мрия": можно увидеть даже из космоса

Новина українською →
Дания, Понедельник 29 августа 2022 10:45
На поле в Дании появилась 80-метровая тень украинского самолета "Мрия": можно увидеть даже из космоса В Дании на полии изобразили тень самолета "Мрия" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Дании на пшеничном поле изобразили 80-метровую тень самого большого самолета в мире, украинского Ан-225 "Мрия". Теперь самолет можно увидеть даже из космоса.

Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства культуры и информационной политики.

В частности, автор патриотического арт-объекта - украинский скульптор Никита Зигура.

Как известно, в феврале в результате воздушной атаки российских военных на аэропорт в Гостомеле под Киевом "Мрию" было уничтожено.

По словам скульптора, самолет символ победы Украины и победы жизни над смертью.

"Так, к большому сожалению, самолет, которым мы гордимся, был уничтожен захватчиками, но это не значит, что уничтожен наш дух и вера в собственные силы! Мы все отстроим. И самолет, конечно, тоже", - поделился Зигура.

На поле в Дании появилась 80-метровая тень украинского самолета &quot;Мрия&quot;: можно увидеть даже из космоса

Украинский скульптор создал 80-метровую тень самолета "Мрия" (t.me/mkipu)

Также на поле можно заметить беспилотный летательный аппарат и вражеский российский истребитель СУ-27. Их тени автор воссоздал в реальном размере.

"Первая означает, что небо защищают герои Украины, а вражеский истребитель свидетельствует об актуальной реальности, угрозе, которую жители других стран видят только в новостях", - говорится в сообщении.

На поле в Дании появилась 80-метровая тень украинского самолета &quot;Мрия&quot;: можно увидеть даже из космосаНа поле в Дании появилась 80-метровая тень украинского самолета &quot;Мрия&quot;: можно увидеть даже из космоса

Украинский скульптор создал на поле беспилотный летательный аппарат и вражеский российский истребитель СУ-27 (t.me/mkipu)

Ранее мы сообщали, что в Украине начали продавать игрушечные "Джавелины" и "Мрииы".

Также мы публиковали сильное фото "Мрии" над Ирпенем за несколько дней до войны.

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