Покровская община получила партию кевларовых касок от "Метинвеста"

"Средства защиты нам крайне необходимы. Ими мы сможем обеспечить работников жилищно-коммунальной сферы. Невзирая на военные действия, в нашей общине работают все коммунальные предприятия, которые поддерживают чистоту и порядок, задействованные на работах по устранению последствий обстрелов", - отметил заместитель Покровского городского головы Александр Добровольский.

Помогает компания не только средствами защиты, но и финансово: по словам Добровольского, 52% поступлений в местный бюджет - поступления от предприятий компании "Метинвест". Благодаря этому община живет, работает и строит планы на дальнейшее развитие.

"Даже во время войны люди получают достойную заработную плату, а это - социальная защищенность не только самих работников, но и членов их семей и ветеранов труда. Не ошибусь, если скажу, что треть жителей нашей общины так или иначе связана с предприятиями "Метинвест" Покровськвугілля. Поэтому благодарим руководство компании за поддержку наших людей и предоставленную возможность им стабильно работать", - отметила секретарь Покровского городского совета Наталья Иваньо.

Напомним, ранее компания "Метинвест" передала ГУР партию дронов на более 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназа.

В конце мая группа направила воинской части Нацгвардии Украины 1000 единиц средств защиты, а ранее - предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн.

Всего же с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн.