UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Покровская община получила партию кевларовых касок от "Метинвеста"

Фото: Покровская община получила партию кевларовых касок от "Метинвеста" (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Покровская община получила партию кевларовых касок от компании "Метинвест".

Об этом сообщается на сайте компании.

"Средства защиты нам крайне необходимы. Ими мы сможем обеспечить работников жилищно-коммунальной сферы. Невзирая на военные действия, в нашей общине работают все коммунальные предприятия, которые поддерживают чистоту и порядок, задействованные на работах по устранению последствий обстрелов", - отметил заместитель Покровского городского головы Александр Добровольский.

Помогает компания не только средствами защиты, но и финансово: по словам Добровольского, 52% поступлений в местный бюджет - поступления от предприятий компании "Метинвест". Благодаря этому община живет, работает и строит планы на дальнейшее развитие.

"Даже во время войны люди получают достойную заработную плату, а это - социальная защищенность не только самих работников, но и членов их семей и ветеранов труда. Не ошибусь, если скажу, что треть жителей нашей общины так или иначе связана с предприятиями "Метинвест" Покровськвугілля. Поэтому благодарим руководство компании за поддержку наших людей и предоставленную возможность им стабильно работать", - отметила секретарь Покровского городского совета Наталья Иваньо.

Напомним, ранее компания "Метинвест" передала ГУР партию дронов на более 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназа.

В конце мая группа направила воинской части Нацгвардии Украины 1000 единиц средств защиты, а ранее - предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн.

Всего же с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
МетинвестПокровск