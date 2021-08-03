ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Покрове Днепропетровской области открыли новый детсад в форме подковы

Новина українською →
Киев, Вторник 03 августа 2021 13:05
В Покрове Днепропетровской области открыли новый детсад в форме подковы Фото: в Покрове Днепропетровской области открыли новый детсад в форме подковы (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В городе Покрове Днепропетровской области начал работать новый детский сад. Его возвели "с нуля" по программе Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.

"Детский сад в Покрове построен в форме подковы - на счастье. Такие объекты запускать в работу очень приятно. Дети должны расти в комфортной современной среде", - отметил Валентин Резниченко.

Здание «выросло» в микрорайоне Горняк. Корпус имеет большие окна с видом на живописный двор. Пищеблок оборудован подъемником-официантом. Интерьер - стильный и современный.

"Садик очень светлый, яркий. Он решит проблему с очередью детей. Ведь мощностей старого не хватает. Детям создали такие сказочные условия, что они с радостью будут посещать заведение", - рассказала директор детсада Лилия Демченко.

Первыми новое дошкольное учреждение посещают 23 малыши в связи с тем, что маленькие дети должны привыкнуть и пройти адаптацию. В то же время в заведение продолжают принимать документы от родителей. На полную мощность садик заработает с сентября. Всего сможет принять 115 малышей.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в Днепре завершилась реконструкция старейшей гимназии города. Работы там также провели в рамках программы Президента "Большая стройка".

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
LITE
Праздник 3 августа: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник
Праздник 3 августа: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник