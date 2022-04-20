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Как покрасить яйца на Пасху и не отравиться: названы опасные красители

Фото: Как покрасить яйца на Пасху и не отравиться (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Покраска яиц наряду с выпеканием пасок - одни из главных традиций празднования Пасхи. Здесь важно соблюдать ряд правил, которые могут сберечь здоровье.

От каких красителей для яиц следует отказаться - читайте ниже в материале Styler.

Яйца можно покрасить покупными красителями, тогда вы получите огромный спектр цветов - красные, зеленые, синие, даже черные. Их можно сделать матовыми и глянцевыми.

Можно покрасить их натуральными красителями, которые, как правило, не дадут сильной насыщенности и яркости. Еще можно воспользоваться специальными термонаклейками, тогда и красить ничего не нужно - сварить и дальше по инструкции.

Натуральные красители могут подойти не всем

Пожалуй, самый популярный - луковая шелуха, которая придаст яйцам приятный коричневый цвет.

Также можно использовать каркаде, свеклу, морковь, бузину, рябину, краснокочанную капусту, черную смородину, листья плюща, дубовую, яблоневую и грушевую кору, шпинат, крапиву, ромашку, тмин, шафран, чай, кофе и так далее.

Натуральные красители относительно безопасны. Но есть "но": индивидуальная аллергия на тот или иной продукт, который использовался при окрашивании.

Что не так с искусственными красителями?

Вы можете решить, что краска все равно поверх скорлупы, поэтому в чем проблема? Но это не совсем так: бывает, что яйца трескаются и краситель попадает внутри. И не забывайте, что скорлупу вы будете чистить руками, на которых краска может оставаться.

Как пишет DW, красители, разрешенные для использования в пищевой промышленности, в общем и целом считаются безопасными, но некоторые из них могут вызывать у особо чувствительных людей так называемые псевдоаллергии.

Особенно часто причиной таких аллергических реакций становятся азокрасители - азотсодержащие соединения. Они могут вызывать у аллергиков покраснение кожи, зуд или даже обострение нейродермита, а то и приступ астмы.

Внимательно изучите упаковку с красителем на наличие "Е-шек"

Откажитесь от красителя с таким составом:

  • Е-122 (азорубин, красный цвет),
  • Е-102 (тартразин, желтый цвет),
  • Е-104 (желтый хинолиновый, желто-зеленый цвет),
  • Е-151 (черный блестящий BN, синий цвет).

Во многих странах эти красители вообще запрещены.

А вот Е-140 (хлорофилл, зеленый цвет) или Е-160 (биксин, желтый цвет) считаются совершенно безвредными.

Ранее мы писали, когда можно и нельзя печь паски.

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