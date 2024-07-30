Ось який сік покращує стан шкіри, імунітет та відновлює організм

Апельсиновий сік - один із найпопулярніших напоїв. Він має приємний цитрусовий смак і у свіжовіджатому вигляді доступний цілий рік. Також такий напій дуже корисний для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Чи корисний апельсиновий сік

Загалом, апельсиновий сік є корисним варіантом, оскільки він містить низку важливих мікроелементів. Він є чудовим джерелом вітаміну С, містить значну кількість калію та магнію, вітамін B6.

Підтримує здоров'я імунітету

Високий вміст вітаміну С в апельсиновому соку може підтримувати імунну систему як потужний антиоксидант, навіть допомагаючи запобігти розвитку раку.

Рослинні сполуки, що містяться в апельсиновому соку, такі як флавоноїди, каротиноїди та аскорбінова кислота, також мають антиоксидантні властивості, які допомагають зменшити запалення в організмі та захистити молекули вільних радикалів.

Переваги для здоров'я серця

Антиоксидантні переваги вітаміну С корисні для здоров’я серця. Крім того, магній і калій, що містяться в апельсиновому соку, є електролітами, які сприяють здоровому серцевому ритму та роботі.

Калій бере участь у кількох функціях організму, включаючи баланс рідини та електролітів і регуляцію артеріального тиску.

Зміцнює здоров'я шкіри

Вітамін С не лише корисний для імунітету та здоров’я серця, а також покращує здоров’я шкіри зсередини. До того ж він необхідний для створення колагену.

Це завдяки тому, що цей мікроелемент перетворює амінокислоту пролін в гідроксипролін, одну з незамінних амінокислот, необхідних для виробництва колагену. Колаген - це білок, який переважає в шкірі, забезпечує структуру та еластичність, одночасно зменшуючи появу тонких зморшків і тьмяності.

Відновлює організм

Фолієва кислота та вітамін B6 є життєво важливими для здорового росту та відновлення в організмі протягом усього життя.

Фолат особливо важливий для створення нових клітин, створення та відновлення ДНК, а також для запобігання дефектам нервової трубки під час вагітності.

Може запобігти утворенню каменів у нирках

Вживання апельсинового соку може допомогти запобігти утворенню хворобливих каменів у нирках.

Апельсиновий сік підвищує рН і рівень цитратів у сечі, що може захищати від цих каменів.

Свіжовижатий апельсиновий сік проти купленого в магазині

Куплений в магазині сік пастеризований, щоб знищити будь-які потенційно шкідливі бактерії та подовжити термін зберігання соку. Крім того, його можна збагатити кальцієм і вітаміном D, щоб покращити здоров’я кісток.

Ще одна головна перевага магазинного апельсинового соку полягає в тому, що є кілька сортів, які можна вибрати відповідно до ваших особистих уподобань.

Однак багато сортів апельсинового соку, які можна знайти в супермаркеті, містять доданий цукор, барвники, ароматизатори або консерванти для покращення смаку, зовнішнього вигляду або терміну зберігання соку.

Тоді як свіжовижатий сік буде наповнений багатою клітковиною м’якоттю, якщо ви не докладете додаткових зусиль, щоб процідити його. Також такий напій вважається натуральним, адже не містить хімії у складі.