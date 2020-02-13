Поклонская срочно обратилась к Зеленскому из-за Крыма

Бывшая "прокурор" Крыма Наталья Поклонская, которую еще называли "няш-мяш", обратилась к президенту Владимиру Зеленскому по вопросу поставки воды в Крым. Она заявила, что дамбу на Северо-Крымском канале нужно срочно разрушить, как "Берлинскую стену".

Об этом Поклонская написала на своей Facebook-странице.

"Сейчас могут произойти сдвиги в устранении водной блокады Крыма - ищут варианты и способы договориться. Река Днепр протекает через три страны - Беларусь, Украину и Россию и является международной. Перекрытие Северо-Крымского канала это преступление. Я обращаюсь к Зеленскому. Эту дамбу нужно разрушить как Берлинскую стену ", - написала Наталья Поклонская.

Отметим, что пользователи сети подняли на смех призыв Поклонской и написали свое мнение в комментариях.