Покладіть у пралку тенісний м'яч і ви здивуєтеся результату: геніальний спосіб

Як зберегти рушники м'якими та пухнастими?

Перша помилка, якої припускаються багато хто з нас. Вам більше не слід прати рушники зі звичайним миючим засобом, натомість зробіть ставку на делікатний миючий засіб.

Також зверніть увагу на недостатнє полоскання миючого засобу у програмах прання. Щоб уникнути пошкоджень, викликаних занадто великою кількістю білизни, рекомендується додавати в миючий засіб оцет, він запобігає знебарвленню та збереже м'якість ваших рушників.

Якщо це синтетичні або лляні рушники, періть їх за 30°C, інакше вони швидко зіпсуються. Як правило, для бавовняних рушників використовуйте цикл із гарячою водою, температура якої варіюється від 40 до 60°C.

Як тенісний м'яч може допомогти?

Киньте два тенісні м'ячі в барабан машини, доки стираєте рушники або ковдри. Ви будете приємно вражені численними перевагами цього несподіваного методу.

Відомо, що тенісні м'ячі, як і м'ячі для прання, скорочують час прання, що значно заощаджує електроенергію.

А ще м'ячі зменшують дозу цих миючих засобів у барабані машини як мінімум на 20%.

Завдяки замочуванню засоби для чищення легше прилипають до волокон і швидше видаляють плями, що знижує витрату води при полосканні.

Нарешті, ефект пом'якшення теж дуже помітний – рушники після прання дуже м'які.

Ви навіть можете використовувати цей метод для прання будь-яких постільних речей або зимових пуховиків.