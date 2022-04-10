Показан паек российских оккупантов: "это даже свиньи не едят"

Россия кормит своих солдат откровенными помоями, особо не заботясь о рационе в реалиях войны.

Это блюдо в трехлитровой банке называется "рассольником".

Такие яства делают работники "Конверспищепрома" .

На банках написано, что блюдо отвечает государственному ГОСТу. Пайки оккупанты побросали в Киевской области.

"Понятно, почему эти скоты ели даже собаки. Потому что го*но даже свиньи наши не будут есть… Даже под дулом автомата. Ментальная пропасть. Просто бездонная пропасть. Конечно, они бегали по домам, отбирая не только домашнюю живность, но и макароны, масло и крупы… еще никогда слово "импортозамещение" не имело такого яркого образа", - подписали фотографии.

Вот чем кормят российских военных (фото: facebook.com/gorovyi.ruslan)