Показаний пайок російських окупантів: "це навіть свині не їдять"

Росія годує своїх солдатів відвертими помиями, особливо не піклуючись про раціон в реаліях війни.

Ця страва в трилітровій банці називається "розсольником".

Такі страви роблять працівники "Конверспищепрома" .

На банках написано, що страва відповідає державному ГОСТу. Пайки окупанти покидали на Київщині.

"Зрозуміло, чому ці худоби їли навіть собаки. Бо го * але навіть свині наші не їстимуть ... навіть під дулом автомата. Ментальна прірва. Просто бездонна прірва. Звичайно, вони бігали по домівках, відбираючи не тільки домашню живність, а й макарони, масло і крупи... ще ніколи слово "імпортозаміщення" не мало такого яскравого образу", - підписали фотографії.

Ось чим годують російських військових (фото: facebook.com/gorovyi.ruslan)