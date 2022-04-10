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Показаний пайок російських окупантів: "це навіть свині не їдять"

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Неділя 10 квітня 2022 11:13
Показаний пайок російських окупантів: "це навіть свині не їдять" Російські пайки показали на фото (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Росія годує своїх солдатів відвертими помиями, особливо не піклуючись про раціон в реаліях війни.

В мережі появляться фотографії "пайка", яку видають російським окупантам.

Ця страва в трилітровій банці називається "розсольником".

Такі страви роблять працівники "Конверспищепрома" .

На банках написано, що страва відповідає державному ГОСТу. Пайки окупанти покидали на Київщині.

"Зрозуміло, чому ці худоби їли навіть собаки. Бо го * але навіть свині наші не їстимуть ... навіть під дулом автомата. Ментальна прірва. Просто бездонна прірва. Звичайно, вони бігали по домівках, відбираючи не тільки домашню живність, а й макарони, масло і крупи... ще ніколи слово "імпортозаміщення" не мало такого яскравого образу", - підписали фотографії.

Показаний пайок російських окупантів: &quot;це навіть свині не їдять&quot;Показаний пайок російських окупантів: &quot;це навіть свині не їдять&quot;Ось чим годують російських військових (фото: facebook.com/gorovyi.ruslan)

Як ми раніше писали, окупантів постачають простроченими сухпайками.

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Російська Федерація
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