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Пока мама платила за бензин, негодяй похитил ее дочь: детали ЧП в Борисполе

Борисполь, Суббота 29 августа 2020 13:53
Пока мама платила за бензин, негодяй похитил ее дочь: детали ЧП в Борисполе
Похищение ребенка в Борисполе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Полицейским удалось задержать похитителя ребенка в Борисполе

В пятницу, 28 августа, правоохранители задержали похитителя 4-летнего ребенка. Инцидент произошел в Борисполе на автозаправочной станции. Неизвестный мужчина, воспользовавшись тем, что мать отвлеклась от дочери, рассчитываясь за топливо, похитил девочку, посадил ее в машину и скрылся в неизвестном направлении. Подробности похищения рассказали в пресс-службе полиции в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел, когда мама 4-летней девочки рассчитывалась за топливо на автозаправочной станции. Злоумышленник, воспользовавшись моментом, выкрал ребенка и скрылся в неизвестном направлении.

Пока мама платила за бензин, негодяй похитил ее дочь: детали ЧП в Борисполе

Похищение ребенка в Борисполе (фото: kv.npu.gov.ua)

"Сообщение о похищении ребенка на спецлинию 102 поступило от родителей около 20 часов. Как сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов, с целью розыска злоумышленника и его задержания сразу была введена специальная полицейская операция, ориентированы все наряды местной полиции, столицы и соседних областей. Также были привлечены сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины, полк полиции особого назначения. Несмотря на все сложности поисков, работникам полиции удалось разыскать похитителя в течение двух часов и спасти девочку от беды. Злоумышленником оказался 29-летний мужчина местный житель", - говорится в заявлении полиции.

Пока мама платила за бензин, негодяй похитил ее дочь: детали ЧП в Борисполе

Похищение ребенка в Борисполе (фото: kv.npu.gov.ua)

Как рассказали правоохранители, девочка вернулась домой невредимой. Похитителю грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет. По данным правоохранителей, злоумышленник признался, что имел преступные намерения в отношении похищенного ребенка.

Похищение ребенка в Борисполе

Напомним, что у матери выхватили ребенка прямо из рук среди белого дня и увезли в неизвестном направлении 28 июня. Это произошло в жилом массиве Позняки, а похитители были вооружены.

Ранее мы писали, что в Киеве 150 "копов" искали мальчика, который потерял ключи от квартиры.

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