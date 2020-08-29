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Поки мама платила за бензин, негідник викрав її дочку: деталі ПП у Борисполі

Бориспіль, Субота 29 серпня 2020 13:53
Поки мама платила за бензин, негідник викрав її дочку: деталі ПП у Борисполі
Викрадення дитини у Борисполі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Поліцейським вдалося затримати викрадача дитини в Борисполі

У п'ятницю, 28 серпня, правоохоронці затримали викрадача 4-річної дитини. Інцидент стався в Борисполі на автозаправній станції. Невідомий чоловік, скориставшись тим, що мати відволіклася від дочки, розраховуючись за паливо, викрав дівчинку, посадив її в машину і зник у невідомому напрямку. Подробиці викрадення розповіли в пресслужбі поліції в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався, коли мама 4-річної дівчинки розраховувалася за паливо на автозаправній станції. Зловмисник, скориставшись моментом, викрав дитину і зник у невідомому напрямку.

Поки мама платила за бензин, негідник викрав її дочку: деталі ПП у Борисполі

Викрадення дитини у Борисполі (фото: kv.npu.gov.ua)

"Повідомлення про викрадення дитини на спецлінію 102 надійшло від батьків близько 20 годин. Як повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов, з метою розшуку зловмисника та його затримання одразу була введена спеціальна поліцейська операція, орієнтовані усі наряди місцевої поліції, столиці та сусідніх областей. Також були залучені працівники Управління карного розшуку поліції Київщини, полк поліції особливого призначення. Не зважаючи на усі складнощі пошуків, працівникам поліції вдалося розшукати викрадача упродовж двох годин і врятувати дівчинку від біди. Зловмисником виявився 29-річний чоловік місцевий житель", - йдеться в заяві поліції.

Поки мама платила за бензин, негідник викрав її дочку: деталі ПП у Борисполі

Викрадення дитини у Борисполі (фото: kv.npu.gov.ua)

Як розповіли правоохоронці, дівчинка повернулася додому неушкодженою. Викрадачеві загрожує обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років. За даними правоохоронців, зловмисник зізнався, що мав злочинні наміри щодо викраденої дитини.

Викрадення дитини у Борисполі

Нагадаємо, що у матері вихопили дитину прямо з рук серед білого дня і відвезли в невідомому напрямку 28 червня. Це сталося у житловому масиві Позняки, а викрадачі були озброєні.

Раніше ми писали, що у Києві 150 "копів" шукали хлопчика, який загубив ключі від квартири.

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