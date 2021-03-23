Что пока еще работает в "красном" Киеве: список

Киев внесли в "красную" зону карантина 23 марта, при этом ужесточение ограничительных мер из-за сложной ситуацией с COVID-19 в столице применили еще 20 марта.
Что сейчас работает в Киеве во время локдауна, и какие действуют правила и ограничения - читайте ниже в нашем материале.
Усиленный карантин в столице ориентировочно продлится три недели. В то же время в КГГА допускают возможность перейти как к более мягким ограничениям, так и наоборот - ввести дополнительные запреты, уже через несколько дней. Отмечается, что все будет зависеть от эпидемической ситуации.
Сейчас метро в Киеве продолжает работу, однако власти допускают возможность закрыть подземку, если ситуация с коронавирусом ухудшится.
Общественный транспорт работает по обычному графику, только количество пассажиров не должно превышать более 50% от мест для сидения (в автобусах, трамваях, троллейбусах).
Поезда "Укрзализныци" могут совершать посадку/высадку пассажиров в Киеве.
Добавим, что в Киеве после введения "красной" зоны карантина не разрешается проводить массовые мероприятия, запрещается принимать посетителей в кафе и ресторанах, вводятся ограничения на работу ТРЦ, закрываются непродовольственные рынки.
Что работает и какие действуют запреты в Киеве во время локдауна (инфографика: РБК-Украина)
Напомним, что в "красных" зонах обязали носить маски в парках и на улицах.
Также мы рассказывали, как и на чем передвигаться между городами в "красной зоне".