Что пока еще работает в "красном" Киеве: список

Усиленный карантин в столице ориентировочно продлится три недели. В то же время в КГГА допускают возможность перейти как к более мягким ограничениям, так и наоборот - ввести дополнительные запреты, уже через несколько дней. Отмечается, что все будет зависеть от эпидемической ситуации.

Что работает в Киеве по время локдауна

работа заведений общепита, кафе и ресторанов возможна только на вынос и при адресной доставке

парикмахерские и салоны красоты работают по предварительной записи.

отделения банков остаются открытыми

почта также работает

работают аптеки

работают продуктовые магазины и супермаркеты

разрешается торговля средствами личной гигиены, бытовой химией, средствами связи, печатной прессой, кормом для животных, средствами защиты растений и семенами (только в тех случаях, если в помещении торговой точки не менее 60% площади предназначено на такие товары!)

работают продовольственные рынки

разрешена работа ветклиник, ветаптек, магазинов с товарами для животных

разрешена работа АЗС (без зоны питания)

заведения по ремонту компьютерной техники, бытовых изделий, автомастерские

разрешена деятельность по сбору и заготовке отходов

Сейчас метро в Киеве продолжает работу, однако власти допускают возможность закрыть подземку, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

Общественный транспорт работает по обычному графику, только количество пассажиров не должно превышать более 50% от мест для сидения (в автобусах, трамваях, троллейбусах).

Поезда "Укрзализныци" могут совершать посадку/высадку пассажиров в Киеве.

Добавим, что в Киеве после введения "красной" зоны карантина не разрешается проводить массовые мероприятия, запрещается принимать посетителей в кафе и ресторанах, вводятся ограничения на работу ТРЦ, закрываются непродовольственные рынки.

Что работает и какие действуют запреты в Киеве во время локдауна (инфографика: РБК-Украина)