Яке свято сьогодні, 5 квітня: що категорично не можна робити, народні прикмети

5 квітня православні християни в Україні за новим стилем відзначають свято Похвали Пресвятої Богородиці. До кінця року залишається 270 днів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 5 квітня і у кого День ангела.
5 квітня - свято Похвали Пресвятої Богородиці (субота акафісту). Це свято припадає на суботу п’ятого тижня Великого посту, тому щороку відзначається в різні дати. Його встановили ще в IX столітті, щоб вшанувати дивовижний порятунок Константинополя (сучасний Стамбул) від ворожого нападу.
За переказами, коли місто взяли в облогу війська персів і скіфів, патріарх Сергій із молитвою обходив мури з іконою Богородиці, благаючи про захист. Містяни не припиняли молитися у храмах, просячи Небесну Покровительку врятувати їх від загибелі. І в ту ніч, коли нападники розпочали вирішальний штурм, здійнялася потужна буря, яка розкидала і потопила їхні кораблі.
Вцілілі вороги в паніці відступили, а врятовані жителі Константинополя до ранку не переставали дякувати Богородиці у Влахернському храмі, співаючи їй акафіст - хвалебну пісню, яку належить виконувати стоячи. Спочатку це свято відзначали лише в Константинополі, але згодом воно увійшло до церковних уставів і стало частиною богослужінь у всій Східній Церкві.
У цей день категорично не варто сваритися, сперечатися чи лаятися, адже це може призвести до тривалих конфліктів і непорозумінь. Намагайтеся зберігати спокій і вирішувати всі питання мирним шляхом, щоб не накликати на себе негативну енергію.
Не рекомендується займатися змінами у зовнішності, зокрема стригти волосся, фарбувати його чи проводити косметичні процедури. Вважається, що такі дії можуть не дати бажаного результату або навіть зашкодити вашій зовнішності й самопочуттю.
Сьогодні краще утриматися від спонтанних покупок, особливо великих придбань. Існує повір’я, що непередбачені витрати в цей день можуть принести фінансові труднощі або ж куплені речі швидко вийдуть з ладу.
Оскільки триває Великий піст, варто дотримуватися поміркованості в їжі. Цього дня тим, хто постує, дозволяється вживати гарячі страви, приготовані з додаванням олії, але від м’ясних і молочних продуктів слід повністю відмовитися.
5 квітня відзначають День ангела
Оберігом для тих, хто народився 5 квітня, вважається діамант. Цей коштовний камінь має дивовижні властивості та особливу енергетику. Із давніх часів його наділяли здатністю заспокоювати нерви, допомагати досягти емоційної рівноваги та стримувати спалахи гніву.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.