Мумії із золотими язиками та кольоровим масками. Археологи знайшли незвичне поховання

Археологи вперше знайшли гробниці римської доби у Єгипті. Вони були викопані у скелі в Аль-Бахнасі. У незвичних похованнях виявили мумії із золотими язиками та кольоровими масками, а також теракотові статуї богині Ісіди-Афродіти.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Arkeonews .

Що відомо про незвичні знахідки

Виявлені гробниці римської доби були розташовані у східній частині Верхнього кладовища Ель-Бахнаса. Вони мають новий стиль поховання - викопані безпосередньо в природній скелі під землею.

"Нове відкриття проливає більше світла на багату історію регіону, оскільки команда виявила серію висічених у скелях гробниць, що відносяться до Птолемеєвого (305-30 рр. до н.е.) і римського (30 р. до н.е.-641 р. н.е.) періодів, демонструючи унікальні практики поховання та мистецьке вираження того часу", - заявив генеральний секретар Вищої ради старожитностей Мостафа Вазірі.

Він зазначив, що однією з найвидатніших знахідок є відкриття теракотових статуй із зображенням богині Ісіди-Афродіти, прикрашеної коронами з листя, що є значним доповненням до археологічних пам’яток.

Артефакти, які виявили у гробниці (фото: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту)

Теракотові статуетки богинь, таких як Ісіда та Афродіта, з квітковими коронами також були вперше знайдені в Ель-Бахнасі. Це говорить про те, що ця територія все ще зберігає багато таємниць про похоронні ритуали різних історичних періодів.

Під час розкопок також знайшли мумії римської доби, деякі з яких були прикрашені позолоченими та кольоровими похоронними масками. У ротах двох мумій були виявлені золоті язики. Це відома похоронна практика з римської епохи в Ель-Бахнасі. Люди вірили, що так зберігають здатність померлого говорити.

Команда виявила частини зруйнованої споруди, прикрашеної малюнками, що зображують складні деталі рослин, виноградної лози та різних тварин, що дає цінну інформацію про повсякденне життя та культурне значення Аль-Бахнаси в давнину.

Зазначається також, що вчені продовжать роботу на місці розкопок.

Мумії, які знайшли у новій гробниці (фото: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту)