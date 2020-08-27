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Похолодает, а потом ударит жара: синоптики рассказали о погоде в Украине

Четверг 27 августа 2020 12:53
Похолодает, а потом ударит жара: синоптики рассказали о погоде в Украине
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие сутки будет почти осенняя

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается нестабильная. В пятницу в большинстве регионов сильно похолодает, а на выходных в страну опять вернется сильная жара.

В пятницу, 28 августа, большую часть Украины накроет холодным воздухом, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Пятница в Украине будет без жары. На Севере, Западе, в большинстве центральных областей на протяжении дня ожидается +20 +25 градусов. На крайнем севере местами +18 +22 градуса. На Востоке и в южной части немного теплее, но комфортно, без жары, +24 +29 градусов. Дожди завтра будут цеплять северные районы и северо-восток. Большая часть территория Украины благодаря антициклоны будет принадлежать сухой погоде", - сообщила синоптик.

Она отметила, что последние выходные лета в Украине будут жаркими и солнечными.

"В Киеве завтра существенные осадки – вряд ли, разве что в отдельных районах небольшой локальный дождь. Температура воздуха будет невысокой, около +22 градусов. А вот на завершающих летних выходных снова вернется солнечная погода и жара", - отметила Наталка Диденко.

Похолодает, а потом ударит жара: синоптики рассказали о погоде в Украине

Карта погоды

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики обновили прогноз погоды на сентябрь и пообещали продолжение лета.

А также рассказывали о том, что в Украине ожидается резкий перепад температуры воздуха и дожди.

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