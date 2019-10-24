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Похищение младенца под Киевом: появились новые детали ЧП

STYLERПерсоны    24.10.2019 - 19:23
Похищение младенца под Киевом: появились новые детали ЧП
Похищение ребенка под Киевом (коллаж: РБК-Украина)

Похитительнице грозит серьезный тюремный срок

Похищение четырехмесячного младенца в пгт Коцюбинское Киевской обалсти в среду, 23 октября, не на шутку встревожило украинскую общественность. 26-летняя Анастасия Полищук выкрала малыша у 19-летней мамы, втершись ей в доверие. Позже бывшая участница АТО оправдывалась перед мамой, говоря, что решила его просто одолжить на время.

Но никакое раскаяние не поможет похитительнице. В четверг, 24 октября, правоохранители сообщили Анастасии Полищук о подозрении. Девушке, которая из отчаяния родить собственного ребенка, решилась на столь опрометчивый шаг, предъявляют обвинение по части 2, статьи 146 УК Украины.

Похищение младенца под Киевом: появились новые детали ЧП

Похищение ребенка под Киевом (коллаж: РБК-Украина)

За содеянное девушке грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы, такая санкция статьи Уголовного кодекса. В пятницу, 25 октября, Полищук будет избрана мера пресечения. Дело будет рассмотрено в Ирпенском городском суде.

Стоит отметить, что девушка решила выкрасть ребенка с целью выдать его за своего, поскольку недавно пережила выкидыш. Она была беременна от мужчины, который временно находится в другой стране. Но о потере ребенка никому не рассказала, запланировав завладеть чужим и выдать за своего.

Похищение младенца под Киевом: появились новые детали ЧП

Похищение ребенка под Киевом (фото: Информатор)

Не совсем понятно, каким образом девушка собиралась это сделать. Поскольку существует ряд юридических преград к этому. Ведь рождение ребенка фиксируется в роддоме, который выдает матери справку. Только с этим документом можно оформить свидетельство о рождении и официально стать матерью новорожденного.

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