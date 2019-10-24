ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Викрадення немовляти під Києвом: з'явилися нові деталі НП

STYLERПерсони    24.10.2019 - 19:23
Викрадення немовляти під Києвом: з'явилися нові деталі НП
Викрадення дитини під Києвом (колаж: РБК-Україна)

Викрадачці загрожує серйозний тюремний термін

Викрадення чотиримісячного немовляти в смт Коцюбинське Київської області в середу, 23 жовтня, не на жарт сколихнуло українську громадськість. 26-річна Анастасія Поліщук викрала малюка у 19-річної мами, втершись їй у довіру. Пізніше колишня учасниця АТО виправдовувалася перед мамою, кажучи, що вирішила його просто позичити на час.

Але ніяке каяття не допоможе викрадачці. У четвер, 24 жовтня, правоохоронці повідомили Анастасії Поліщук про підозру. Дівчині, яка з відчаю народити власну дитину, зважилася на настільки необачний крок, пред'являють звинувачення за частиною 2 статті 146 КК України.

Викрадення немовляти під Києвом: з'явилися нові деталі НП

Викрадення дитини під Києвом (колаж: РБК-Україна)

За скоєне дівчині загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі, така санкція статті Кримінального кодексу. У п'ятницю, 25 жовтня, Поліщук буде обрано запобіжний захід. Справа буде розглянута в Ірпінському міському суді.

Варто відзначити, що дівчина зважилася викрасти дитину з метою видати її за свою, оскільки нещодавно пережила викидень. Вона була вагітна від чоловіка, що тимчасово знаходиться в іншій країні. Але про втрату дитини нікому не розповіла, запланувавши заволодіти чужою і видати за свою.

Викрадення немовляти під Києвом: з'явилися нові деталі НП

Викрадення дитини під Києвом (фото: Інформатор)

Не зовсім зрозуміло, яким чином дівчина збиралася це зробити. Оскільки існує ряд юридичних перешкод до цього. Адже народження дитини фіксується в пологовому будинку, який видає матері довідку. Тільки з цим документом можна оформити свідоцтво про народження та офіційно стати матір'ю новонародженого.

У Києві затримали авто викрадачів немовляти з Коцюбинського (відео) Під Києвом викрали тримісячне немовля: прикмети викрадача (фото)
Новини України викрадення
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся