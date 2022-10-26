Пограбували дім захисника України, який воює на фронті: поліцейські зловили цинічних злодіїв

До правоохоронців надійшло повідомлення про пограбування приватного будинку в одному із сіл Червоноградського району у понеділок, 24 жовтня.

"За словами заявниці, гроші належали її брату - військовослужбовцю Збройних сил України, який протягом багатьох місяців воює, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави", - розповіли поліцейські.

На місці скоєння злочину працювали слідчо-оперативна група, оперативники криміналісти, офіцери дільничні та працівники інших служб райвідділу поліції.

З'ясувалося, що грабіжник проникнув у приміщення через вхідні двері та втік через вікно.

Зазначається, що на вулицях населеного пункту встановлено камери відеоспостереження у рамках програми "Безпечна Львівщина" - і завдяки записам стала зрозумілою повніша картина.

Так було встановлено, що до скоєння злочину може бути причетна жінка, яка вийшла з села на автодорогу, сіла в легковик "Фольксваген Пасат", який чекав на неї, і помчала у напрямку до Червонограда, розповів 25 жовтня начальник райвідділу поліції підполковник Василь Шимон.

Авто, на якому грабіжники втекли з місця злочину (фото: скріншот з відео)

Далі правоохоронці відстежили маршрут пересування зловмисників на авто та виявили машину у Волинській області. Фігурантів справи було затримано.

Ними виявилися 38-річна жінка та 45-річний чоловік, мешканці цієї області. У них вилучили викрадені гроші в сумі півмільйона гривень та інші речові докази.

Львівські поліцейські затримали злочинців у сусідній Волинській області (фото: скріншот із відео)

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст.185 (Крадіжка) КК. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування продовжується.

"Хочу подякувати всім працівникам Червоноградської поліції, особливо криміналістам та опергрупі, які допомогли мені знайти гроші, які дійсно мого сина, який воює на війні. Дуже і дуже дякую всім!" - звернулася потерпіла, мама військовослужбовця пані Марія.

Відео: правоохоронці затримали грабіжників, які винесли гроші з будинку військового