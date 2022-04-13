Погода в Украине выровняется: синоптик назвала дату
Погода в Украине в четверг, 14 апреля будет весенней и теплой в большинстве областей. Максимальная температура воздуха достигнет +18 градусов тепла.
Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на Facebook.
По словам эксперта, температура воздуха в течение дня в большинстве областей будет +12 +16 градусов, местами на Западе (Закарпатье) и в южной части (Одесская область) до +18 градусов.
Свежее будет воздух днем в восточных областях, от +9 до +13 градусов, уточнила синоптик.
Где будут заморозки
Ночью в западных областях и местами в северных возможны заморозки 0-3 градуса.
Дожди в четверг останутся только в восточной части Украины, на остальной территории будет сухая погода, даже с солнцем.
"Подрастет, кому интересно, атмосферное давление", - отметила Диденко.
Сильный ветер, северного направления будет – на Юге, Востоке, в центральных областях. В северных областях ночью порывистый, завтра днем - умеренный. В западной части перейдет на южный, умеренный.
Погода в Киеве
В столице 14-го апреля погода обещает быть комфортной. Осадки маловероятны, днем потеплеет до +12, +13 градусов. Ночью все равно будет холодно от +3 до +5 градусов. Ветер ближайшей ночью погудит, но потом утихнет.
"15 апреля из ближайшей перспективы – синоптический рахат-лукум, сухо, солнечно, +18 градусов", - рассказала Диденко.
Погода на Вербное воскресенье
На Вербное воскресенье в Украине снова похолодает, до +4 +9 градусов, и больше осадков. На Востоке и юго-востоке 17 апреля будет тепло, до +12 +16 градусов.
Возобновление потепления ожидается с 19-20 апреля.
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