Погода в Украине: в каких областях ожидаются дожди

Погода в Украине в понедельник, 8 апреля, будет по-настоящему весенней и теплой. В основном будет сухо, однако в некоторых областях ожидаются небольшие дожди, передает Украинский гидрометцентр.

В общем синоптики дают очень благоприятный прогноз на первый день недели. Это означает, что ночные морозы уже отступили, а днем термометры покажут до +22 градусов в некоторых областях.

Холоднее всего сегодня будет на Востоке страны - от +13 до +15 градусов, а настоящий весенний рай ждет жителей Закарпатья - от +20 до +22 тепла. Однако в этой области синотпики предусматривают небольшой дождь.

Погода в Украине 8 апреля принесет потепление и дождь (фото: pixabay.com)

На других территориях ожидается температура от +14 до +18 тепла. Осадки возможны в Винницкой, Черкасской и Одесской областях.

Ветер будет слабым - от 5 до 10 метров за секунду.

В столице Украины осадки не предвидятся, будет тепло и комфортно, ветер слабый, температура воздуха - от +16 до +18 градусов.

Погода в Украине 8 апреля принесет потепление и дождь (фото: meteo.gov.ua/ua/)

Напомним, ранее мы писали, что в Украину идет теплая погода, которая продержится в ближайшие дни. Хотя с 21 апреля она может ощутимо испортиться.

К слову, климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц.