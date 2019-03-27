Погода в Украине 31 марта: синоптик озвучила прогноз на выборы

Погода в Украине в ближайшие дни будет только улучшаться. С четверга, 28 марта, начнется потепление, которое продлится до конца месяца, пишет Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

А в день выборов, 31 марта, погода будет способствовать желанию украинцев прийти к избирательным участкам. Ожидается +12... +18, будет светить солнце, - сообщила синоптик.

Погода в Украине в день выборов (карта погоды на 31 марта, фото: facebook.com/tala.didenko)

По словам синоптика, ужасные погодные условия, которые накрыли Украину снегом с дождем, ветром и холодом, наконец отступают, давая дорогу весне.

Однако ночные морозы в ближайшие два дня все еще будут сохраняться, а оставят Украину только в ночь на субботу, 30 марта.

Ближайшей ночью, 28 марта, будет от 0 до -5 градусов мороза, днем тоже будет не слишком жарко - от +4 до +9 градусов. Только на Западе немного теплее - +6... +11 градусов, - пишет Диденко.

"Сегодняшний мокрый снег отодвинется завтра на Юг Украины. Именно в южной части в четверг есть вероятность незначительных осадков в виде мокрого снега. Только Одесщина удержится от влажной погоды. И еще в западных областях пройдут небольшие дожди. А в большинстве областей Украины 28 марта будет сухо", - сообщает синоптик.

Погода в Украине в день выборов 31 марта - синоптик дала прогноз (иллюстративное фото: pixabay.com)

В Киеве в четверг уже без осадков, но все еще прохладно. Ночью от 0 до -3 градусов мороза, днем за счет солнечных прояснений потеплеет до +5... +8 градусов.



"С пятницы начнет теплеть и уже в субботу и в день выборов, 31 марта, для украинцев будет прекрасная погода - солнечная и теплая. Не подведите атмосферу, выйдите из дома, полюбуйтесь весной", - пишет синоптик.

Погода в Украине на 28-31 марта (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы писали о том, что народный синоптик Леонид Горбань дал неутешительный прогноз на второй месяц весны. Начало апреля встретит нас ночными морозами, а дальше будет тепло, но слишком сухо, как для весеннего месяца.

На Пасху, 28 апреля, по прогнозу синоптика, будет тепло, солнечно, столбики термометров покажут около 20 градусов тепла. В целом же апрель этого года будет значительно теплее, чем в предыдущие годы.