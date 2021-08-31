Погода в Украине на 1 сентября: какие области зальет дождями

Погода в Украине в первый день осени в большинстве областей будет неблагоприятная. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, шквальный ветер и снижение температуры воздуха.

Каким регионам не повезет с погодой 1 сентября, рассказали в Украинском гидрометцентре.

На востоке кратковременные дожди стоит ожидать только в Полтаве, в остальных областях будет сухо. Ночью в регионе от +12 до +14 градусов, днем от +23 до +25 градусов, в Луганской и Донецкой областях до +26 +28 градусов.

В южной части страны небольшая облачность, но осадки не прогнозируются. Ночная температура составит от +13 до +17 градусов, днем ожидается от +24 до +27 градусов. В Крыму сухо, без осадков. Ночью +15 +17 градусов, днем от +25 до +27 градусов.

Север страны будет заливать дождями в дневные часы, а температура начнет опускаться. Ночью в регионе от +11 до +13 градусов, днем столбики термометров покажут от +22 до +24 градусов.

Самая сложная погодная ситуация ожидается в западных областях страны. Там синоптики прогнозируют грозы, ливни, местами возможен шквальный ветер. Ночная температура будет колебаться от +11 до +13 градусов, днем ожидается от +17 до +19 градусов.

В центральных областях без существенных осадков, небольшая облачность. Ночью +11 +14 градусов, днем прогреется до +22 +25 градусов.

В Киеве 1 сентября днем будет идти дождь, есть вероятность ливня. Ночью в столице от +12 до +14 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 1 сентября

По прогнозу синоптиков, дожди с грозами переместятся 2 сентября в центральные, южные и восточные области. Температура воздуха начнет падать во всех регионах до +15 +20 градусов в дневные часы, до +10 +14 градусов ночью.