ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Синоптик дала прогноз на 1 сентября и сообщила, где будет холоднее всего

Новина українською →
Вторник 31 августа 2021 14:13
Синоптик дала прогноз на 1 сентября и сообщила, где будет холоднее всего Синоптик рассказала о погоде на 1 сентября (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине 1 сентября будет разной. В Карпатах будет холоднее всего, а на Юге лето еще задержится.

Такой прогноз озвучила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

По словам эксперта, "осенний пикник начнется на разноцветной градусной лужайке".

Где будет холоднее всего

В западных частях страны будет прохладнее всего, а в Карпатах температура воздуха опустится до +4 градусов.

"Холоднее всего будет в Карпатах, ночью от + 4 до +9 градусов, туристы, берите что-то фундаментальное из снаряжения. В западных областях завтра ожидается в течение дня от +15 до +21 градуса", - рассказала синоптик.

Где будет тепло

Теплее всего будет на Юге страны, там температура еще порадует украинцев.

"На Севере от +18 до +24 градусов. В Центре от винницких +17+18 до днепровских 27 градусов! На Востоке от +23 до +28 градусов. На юге будет теплее, от + 25 до +29 градусов", - сообщила эксперт.

В Киеве 1 сентября будет теплым, от +23 градусов, но есть вероятность дождя. Также Диденко предупредила и об осадках.

"Осенние дожди дебютируют в западных областях, в Винницкой, во второй половине дня дойдут до Житомирской, Киевской, Черниговской. Все, что вне этого перечня - преимущественно сухая погода", - резюмировала она.

Также синоптик предупредила украинцев, что со 2 сентября в страну придет похолодание.

Напомним, синоптики предупредили о сложной погоде в конце лета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
LITE
Праздник 31 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 31 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины