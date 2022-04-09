Погода принесет в Украину сильные дожди: какие области будет заливать

Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливая, но относительно теплая. В субботу воздух прогреется в части областей. Но уже в воскресенье температура снова немного снизится.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие два дня, рассказали в Украинском гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков дождями в субботу будет заливать западные, северные области и северо-восток. В большинстве центральных, южных и восточных областей будет сухо и солнечно. Также синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер и местами может пройти град.

Ночная температура воздуха буде колебаться в пределах +5 +8 градусов. Днем на западе +11 +14 градусов, ближе к центральным областям и в самом центре +19 +22 градуса. На севере +11 +13 градусов.

На юге прохладно будет только в Одессе, +13 +15 градусов. В остальных областях, а также на востоке страны от +17 до +20 градусов.

В Киеве 9 апреля синоптики прогнозируют сильные дожди, ночью +4 +6 градусов. Днем в столице прогреется до +12 +14 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 9 апреля

В воскресенье, 10 апреля, дожди начнут смещаться с западных и северных областей в сторону центра и юга. На востоке мокро будет только в Полтаве, в остальных областях – сухо.

Ночная температура на западе начнет падать, до +2 +4 градусов, в остальных регионах от +5 до +8 градусов.

Днем в западных и северных областях похолодает, от +6 до +11 градусов. Начнет снижаться температура в центральных областях и на юге, от +10 до +16 градусов. Местами до +18 градусов.

На юго-востоке и востоке теплая погода сохранится, от +18 до +21 градуса. В понедельник новая волна похолодания охватит почти все области Украины.

В Киеве 10 февраля ожидается дождь, ночью от +2 до +4 градусов, днем +8 +10 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 10 апреля