ru ua
Сб, 09 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Погода принесет в Украину сильные дожди: какие области будет заливать

Новина українською →
Суббота 09 апреля 2022 08:03
Погода принесет в Украину сильные дожди: какие области будет заливать Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливая, но относительно теплая. В субботу воздух прогреется в части областей. Но уже в воскресенье температура снова немного снизится.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие два дня, рассказали в Украинском гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков дождями в субботу будет заливать западные, северные области и северо-восток. В большинстве центральных, южных и восточных областей будет сухо и солнечно. Также синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер и местами может пройти град.

Ночная температура воздуха буде колебаться в пределах +5 +8 градусов. Днем на западе +11 +14 градусов, ближе к центральным областям и в самом центре +19 +22 градуса. На севере +11 +13 градусов.

На юге прохладно будет только в Одессе, +13 +15 градусов. В остальных областях, а также на востоке страны от +17 до +20 градусов.

В Киеве 9 апреля синоптики прогнозируют сильные дожди, ночью +4 +6 градусов. Днем в столице прогреется до +12 +14 градусов.

Погода принесет в Украину сильные дожди: какие области будет заливать

Карта погоды в Украине на субботу, 9 апреля

В воскресенье, 10 апреля, дожди начнут смещаться с западных и северных областей в сторону центра и юга. На востоке мокро будет только в Полтаве, в остальных областях – сухо.

Ночная температура на западе начнет падать, до +2 +4 градусов, в остальных регионах от +5 до +8 градусов.

Днем в западных и северных областях похолодает, от +6 до +11 градусов. Начнет снижаться температура в центральных областях и на юге, от +10 до +16 градусов. Местами до +18 градусов.

На юго-востоке и востоке теплая погода сохранится, от +18 до +21 градуса. В понедельник новая волна похолодания охватит почти все области Украины.

В Киеве 10 февраля ожидается дождь, ночью от +2 до +4 градусов, днем +8 +10 градусов.

Погода принесет в Украину сильные дожди: какие области будет заливатьКарта погоды в Украине на воскресенье, 10 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине резко ухудшится погода.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве Гидрометцентр
LITE
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку