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Погода 20 января: синоптик удивила неожиданным прогнозом

STYLERЖизнь    19.01.2020 - 15:45
Погода 20 января: синоптик удивила неожиданным прогнозом
Погода 20 января в Украине - синоптик удивила прогнозом

Погода в Украине 20 января будет стабильной, без резких перепадов

Погода в Украине 20 января будет сухой благодаря антициклону Ekart, который разогнал с большей части Европы дожди и снега, вытеснив осадки. Об этом синоптик Наталка Диденко написала в социальной сети Facebook.

"Украина окажется завтра, в заключительный день Рождественских праздников, на Ивана, среди сухой погоды. Чем уже украинцев и не удивить", - пишет Диденко.

Погода 20 января: синоптик удивила неожиданным прогнозом

Погода 20 января (фото: facebook.com/tala.didenko)

"Температура воздуха также будет без особых изменений, в течение дня ожидается 0 +4 градуса, на востоке местами 0-2 градуса мороза. Ветер будет с северо-запада, порывистый, некомфортный", - указано в сообщении.

Также Диденко отмечает, что в Киеве 20-го января осадки маловероятны, температура воздуха днем ​​будет держаться около 0 +2 градусов. Ветер будет порывистым, северо-западным.

Напомним, что погода в Украине 19 января будет теплой и солнечной с переменной облачностью.

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