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Погода 20 січня: синоптик здивувала несподіваним прогнозом

STYLERЖиття    19.01.2020 - 15:45
Погода 20 січня: синоптик здивувала несподіваним прогнозом
Погода 20 січня в Україні - синоптик здивувала прогнозом

Погода в Україні 20 січня буде стабільною, без різких перепадів

Погода в Україні 20 січня буде сухою завдяки антициклону Ekart, який розігнав з більшої частини Європи дощі і сніги, витіснивши опади. Про це синоптик Наталка Діденко написала в соціальній мережі Facebook.

"Україна опиниться завтра, в заключний день Різдвяних свят, на Івана, серед сухої погоди. Чим вже українців і не здивувати", - пише Діденко.

Погода 20 січня: синоптик здивувала несподіваним прогнозом
Погода 20 січня (фото: facebook.com/tala.didenko)

"Температура повітря також буде без особливих змін, протягом дня очікується 0 +4 градуси, на сході місцями 0-2 градуси морозу. Вітер буде з північного заходу, поривчастий, некомфортний", - зазначено в повідомленні.

Також Діденко зазначає, що в Києві 20-го січня опади малоймовірні, температура повітря вдень буде триматися близько 0 +2 градусів. Вітер буде поривчастим, північно-західним.

Нагадаємо, що погода в Україні 19 січня буде теплою і сонячною з мінливою хмарністю.

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