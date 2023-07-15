Погляньте на цих 4 жінок, які вбухали купу грошей, щоб виглядати "як Барбі"

Чеська Барбі

Вперше вона лягла під ніж у 17 років, щоб збільшити груди, але стверджує, що й до цього вона була дуже схожа на ляльку.

Габріела каже, що гарна від природи (фото: instagram.com/lolotabella)

(фото: instagram.com/lolotabella)

Барбі - зірка Playboy

Наннетт Хаммонд Лоскіаво колись була зіркою Playboy, жила розкішним життям, але тепер залишилася без грошей через розлучення.

Дівчина витратила нечувану суму, аби бути схожою на ляльку, - 450 000 доларів.

Тепер же вона, як пишуть ЗМІ, перейшла від життя в розкішному особняку до оренди крихітної однокімнатної квартири.

"У мене було чотири власні машини, коли я була заміжня, і цільовий фонд у розмірі щонайменше 320 000 доларів, але зараз у мене нічого немає", - жаліється Наннет.

Вона зізналася, що зараз у неї нема грошей навіть на педикюр. А ще 2016-го дівчина виглядала так:

Жінка витратила рекордну суму на пластику, але зараз в неї нема нічого (фото: instagram.com/dolly_rockin_it)

Не забуваймо про "українську Барбі"

Зараз Валерії Лук'яновій вже 38 років, а світовою зіркою вона стала близько 10 років тому.

Ще в 2007 році Валерія стала володаркою титулу "Міс Діамантова корона України". А в 2012 році дівчина стала світовою інтернет-сенсацією, її фото з'являлося на сторінках західних ЗМІ і в соцмережах.

Дівчина заміжня за чоловіком на ім'я Дмитро, але дітей вона заводити не хоче з життєвих принципів.

Сьогодні українська Барбі виглядає так (фото: instagram.com/valeria_lukyanova21)

Валерія подорожує, займається медитацією і навіть стверджує, що володіє мистецтвом подорожі в часі і просторі за допомогою позателісних подорожей. Ба більше: вона навіть проводить семінари з таких подорожей.

Дівчина стверджує, що зробила лише одну пластичну операцію: збільшила груди на два розміри. Усе інше - тонка талія, крихітний носик, губки бантиком і виразні очі - в неї від природи.