Загинув легендарний Кобі Брайант: усі подробиці

Кобі Брайант (фото: wikipedia.org)

Кобі Брайант загинув у страшній авіакатастрофі

Кобі Брайант загинув в результаті аварії вертольота. Легендарний баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс розбився вранці 26 січня в Калабасасі.

Про смерть 41-річної зірки НБА повідомило видання TMZ з посиланням на слова командира служби охорони шерифа округу Лос-Анджелес. За даними таблоїду, НП сталася близько 10:00. Саме в цей час вертоліт Sikorsky S-76, в якому крім Кобі Брайанта знаходилося ще чотири людини, впав на пагорби. У результаті авіакатастрофи всі люди, що перебували на борту вертольота, загинули.

У США загинув легендарний Кобі Брайант (фото: twitter.com/LHSLASD)

У Брайанта залишилися дружина Ванесса Лейн і дочки Наталія Даймент, Джианна Марія-Оноре, Б'янка Белла і Капрі, яка нещодавно з'явилася на світ.

Новину про смерть баскетболіста повідомили всі провідні ЗМІ світу. У той же час, близькі і рідні Брайанта також поки ніяк не відреагували на новину про можливу загибель легенди НБА.

Зірки світу спорту не можуть повірити в те, що Брайант загинув. Багато в своїх соціальних мережах моляться за те, щоб інформація про смерть їх колеги, знайомого і просто талановитого баскетболіста і хорошої людини виявилася неправдою.

Кобі Брайант став легендою не тільки Лос-Анджелес Лейкерс, а й усього баскетболу

Але, судячи з всього, Кобі Брайянт все ж був на борту вертольота, що зазнав катастрофи. Цю інформацію підтвердило джерело в правоохоронних органах США журналістам авторитетного видання ESPN.

Також про смерть баскетболіста повідомив в своєму Twitter відомий журналіст Шон Кінг.

"Джерело в правоохоронних органах Лос-Анджелеса тільки що підтвердило, що Кобі Брайант і ще чотири людини загинули цього ранку під час аварії вертольота. Неймовірна втрата для його родини, друзів, Лос-Анджелеса, баскетболу. Немає слів", - написав він.