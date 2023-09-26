З поганою зачіскою та опущеним поглядом: яким був Путін у 90-х роках (фото)

Майже відразу після розпаду СРСР Путін відвідав Фінляндію, однак ця поїздка була непублічною. Відомо, що її метою було винятково проведення дозвілля диктатора. Тамтешні журналісти отримали відео та показали, яким був Путін у 90-х роках і навіщо приїжджав до їхньої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на фінляндське медіа Yle .

"Домашній" Путін

Журналісти описують його зовнішній вигляд як "домашній", адже диктатор одягнений у світлу сорочку без рукавів і сині спортивні штани, а його рідке тонке волосся вітер розкидає зі сторони в сторону.

"Таким Путін був до здобуття багатства: поганий спортивний костюм, невиразна зачіска, дешева сорочка без рукавів, зайнятий буденними справами", - каже співробітник британської газети The Guardian та її колишній московський кореспондент Люк Хардінг.

Путін у 90-х роках під час неробочої поїздки у Фінляндію (скриншот: yle.fi)

Найбільшим здивуванням для журналістів стало те, що Путін проявляв емоції під час гри в настільний теніс.

"В очі найбільше впадає те, що Путін усміхається і виглядає людиною, а не монструозною фігурою, як зараз" - аналізує Хардінг.

У роки, коли було знято відео, Путін тільки "пробився" до верхівок петербурзької політичної "еліти". Ленінград став Санкт-Петербургом, і його мером обрали Анатолія Собчак. Сьогоднішній диктатор тоді обіймав посаду його замісника.

Путін і Собчак грають у теніс зі своїми тілоохоронцями (скриншот: yle.fi)

Гостей у Фінляндії приймали фінські бізнесмени, які хотіли налагодити торговельні відносини з Росією. У дусі того часу бізнес-партнерів приймали на широку ногу.

Однією з розваг у програмі була риболовля. Для Путіна було важливо спіймати хороший улов, розповідають очевидці. Доглядальники водойми заздалегідь кинули сітки, щоб гості спіймали бодай щось, і це спрацювало.

Щоправда, тоді Путін не позував із рибою для камер, як любить робити це зараз.

Цікавою деталлю є те, що у човні сучасний президент РФ сидить дуже непомітно. Це "побічний ефект" багаторічної роботи в органах КДБ.

У човні під час риболовлі Путін проявив знаки тривалої роботи в КДБ (скриншот: yle.fi)

"Одне з перших правил підготовки розвідника полягає у тому, щоб не потрапляти до кадру. Шпигуни зберігають мовчання всюди у світі, але співробітники КДБ особливо, тому ці зйомки дійсно унікальні", - пояснює Хардінг.

У цій поїздці разом із Путіним була його колишня дружина Людмила. За словами очевидців, вона була досить приємною та відкритою людиною, але зрозуміти сутність її чоловіка - було непросто.

Після всіх розваг на гостей, звісно, чекав шикарний стіл з алкоголем та наїдками. Зверніть увагу, що біля тарілки Путіна стоїть і вино, і пиво, в той час, як усі інші п'ють лише вино.

У 90-і роки в Петербурзі був великий дефіцит продуктів, коли його очільники не нехтували найкращими наїдками (скриншот: yle.fi)

За даними джерела Yle, Путін під час перебування у маєтку був небагатослівним. Одне з його питань, однак, запам'яталося співрозмовнику видання.

"Він сказав мені: що станеться, якщо сюди раптово приїде через кордон півтора мільйона росіян. Я відповів, що такого не буде", - згадує чоловік.

Тобто Путін справді припускав, що масова втеча може бути цілком ймовірною, каже інформант Yle. Ситуація після розвалу Радянського Союзу була настільки хаотична, а стурбованість людей своїм статком дуже висока.

За словами чоловіка, він відповів Путіну, що передбачуваної теми хвилі російських мігрантів не варто боятися, тому що росіяни дуже прив'язані до своїх рідних місць.