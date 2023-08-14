Поганий зір та хвороби мозку. Ось яка їжа-"пустушка" загрожує українцям
Ні для кого не секрет, що харчування дуже впливає на здоров'я. Так, деякі продукти можуть провокувати розвиток хвороб у майбутньому.
Яка саме їжа є "пустушкою" і погіршує здоров'я, розповіла на Facebook дієтолог Оксана Скиталінська.
Які продукти варто обмежити в раціоні
Дієтолог повідомила, що рослинні олії у надмірній кількості є прооксидантними, прозапальними та мають дефіцит поживних речовин. І вони практично всюди використовуються для приготування страв у ресторанах, оброблених харчових продуктах, приправах і т.д.
Надмірна кількість масел викликає пошкодження мітохондрій (вони виробляють енергію в організмі у вигляді молекул АТФ), що неминуче призводить до різних захворювань, включаючи:
- ожиріння,
- ішемічну хворобу серця
- рак
- діабет 2 типу
- деменцію
- хвороба Альцгеймера
- аутоімунні захворювання тощо
"Не лише японські вчені, але усього світу все більше схиляються до гіпотези, що "витісняюча їжа сучасної торгівлі" (The 'Displacing Foods of Modern Commerce') -- їжа-пустишка, їжа-загарбник, тобто "їжа", яка прийшла на місце звичної, природньої, з претензією на "природність", є основною та безпосередньою причиною хвороб", - повідомила Скиталінська.
Які ще продукти некорисні
- Різні рафіновані цукри (глюкоза, фруктоза, глюкозо-фруктозні сиропи, патока, мальтоза та інші)
- Рафінована біла мука
- Поліненасичені рослинні олії
- Транс-жири
Коли оброблена ("промислова") їжа значно витісняє багату на поживні речовини натуральну їжу, виникає метаболічний хаос, що тягне за собою серцеві захворювання, гіпертонію, діабет 2 типу, метаболічний синдром, надмірну вагу і ожиріння, і, як результат цього - різке погіршення зору.
Цукру різних видів оточують нас усюди: у напоях, соках (навіть томатному, щоб здавався смачнішим), продуктах харчування: у всіх соусах, у морозиві, печивах та інших кондитерських виробах, у дитячому харчуванні - практично всюди.
До речі, те саме можна сказати й про транс-жири. Вони ховаються під виглядом "гідрогенізованої рослинної олії" або "кондитерського жиру" або "саломасу".
"Почитайте етикетки хліба. Вам здається, що здоровий хліб - це той, який на кваску і без дріжджів або з висівками. Але питання не в цьому: практично немає жодного хліба без присутності цих "гідрогенізованих" жирів, і, переважно, це транс - жири", - застерегла експерт.
Що потрібно їсти
Вживайте продукти, які можете ідентифікувати, тому що вафлі з солодким жирним прошарком на деревах не ростуть, а насолода та ніжна кремова текстура морозива - це не тільки цукор та молоко, а й суміш підсолоджувачів та жирів.
Яйця можете без хвилювань їсти щодня з тушкованими та свіжими овочами та не боятися холестерину; а додана в салат як заправка ложка сметани нормальної жирності (без вуглеводневих загусників), або жменька звичайних волоських горіхів здоровіша, ніж розрекламована маркетинговими хитрощами олія, яке ллється в будь-які страви без міри.
Купуйте хліб з висівками чи зерновий хліб без присутності "гідрогенізованих олій".
Замініть солодощі солодкими ягодами, наприклад, голубкою або кавуном.
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