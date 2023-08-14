Плохое зрение и болезни мозга. Вот какая еда-"пустышка" угрожает украинцам
Ни для кого не секрет, что питание очень сильно влияет на здоровье. Так, некоторые продукты могут провоцировать развитие болезней в будущем.
Какая именно еда, является "пустышкой" и ухудшает здоровье, рассказала на Facebook диетолог Оксана Скиталинская.
Какие продукты стоит ограничить в рационе
Диетолог сообщила, что растительные масла в избыточном количестве являются прооксидантными, провоспалительными и имеют дефицит питательных веществ. И они практически всюду используются для приготовления блюд в ресторанах, в обработанных пищевых продуктах, приправах и т.д.
Чрезмерное количество масел вызывает повреждение митохондрий (они вырабатывают энергию в организме в виде молекул АТФ), что неизбежно приводит к различным заболеваниям, включая:
- ожирение,
- ишемическую болезнь сердца
- рак
- диабет 2 типа
- деменцию
- болезнь Альцгеймера
- аутоиммунные заболевания и т.д
"Не только японские ученые, но всего мира все больше склоняются к гипотезе, что "вытесняющая пища современной торговли" (The 'Displacing Foods of Modern Commerce') - еда-пустышка, еда-захватчик, то есть "еда", пришедшая на место привычной, естественной, с претензией на "естественность", есть основной и непосредственной причиной болезней", - сообщила Скиталинская.
Какие еще продукты неполезны
- Различные рафинированные сахара (глюкоза, фруктоза, глюкозо-фруктозные сиропы, патока, мальтоза и другие)
- Рафинированная белая мука
- Полиненасыщенные растительные масла
- Транс-жиры
Когда обработанная ("промышленная") пища значительно вытесняет богатую питательными веществами натуральную пищу, возникает метаболический хаос, влекущий сердечные заболевания, гипертонию, диабет 2 типа, метаболический синдром, избыточный вес и ожирение, и, как результат этого - резкое ухудшение зрения.
Сахара разных видов окружают нас повсюду: в напитках, соках (даже томатном, чтобы казался вкуснее), продуктах питания: во всех соусах, в мороженом, печеньях и других кондитерских изделиях, в детском питании - практически повсюду.
Кстати, то же можно сказать и о транс-жирах. Они скрываются под видом "гидрогенизированного растительного масла" или "кондитерского жира" или "саломаса".
"Почитайте этикетки хлеба. Вам кажется, что здоровый хлеб - это тот, который на кваске и без дрожжей или с отрубями. Но вопрос не в этом: практически нет ни одного хлеба без присутствия этих "гидрогенизированных" жиров, и, преимущественно, это транс-жиры", - предостерегла эксперт.
Что нужно есть
Употребляйте продукты, которые можете идентифицировать, потому что вафли со сладкой жирной прослойкой на деревьях не растут, а сладость и нежная кремовая текстура мороженого - это не только сахар и молоко, но и смесь подсластителей и жиров.
Яйца можете без волнений есть каждый день с тушеными и свежими овощами и не бояться холестерина; а добавленная в салат в качестве заправки ложка сметаны нормальной жирности (без углеводородных загустителей), или горстка обычных грецких орехов здоровее, чем разрекламированное маркетинговыми уловками масло, которое льется в любые блюда без меры.
Покупайте хлеб с отрубями или зерновой хлеб без присутствия "гидрогенизированных масел".
Замените сладости сладкими ягодами, например, голубикой или арбузом.
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