В поезде Укрзализныци заметили непрошенных "гостей": украинцы в шоке

Укрзализныця снова попала в скандал. На этот раз жалоба пассажиров распространенная - в поезде Харьков - Одесса люди обнаружили полчища тараканов.

Об этом в группе "Черный список Одесса" в соцсети Facebook написала пассажирка, которая ехала в купейном вагоне.

"Поезд 59 Харьков-Одесса. Все купе в тараканах!!!" - написала автор поста и ужаснулась.

Тараканы в поезде Укрзализныци (YouTube)

Украинцы возмущены таким сервисом Укрзализныци и пишут свои гневные комментарии под постом.

Мило, живой уголок прям.

Я бы там спать не смогла. И проводнику бы не дала покоя.

Когда, будучи в Германии, мне довелось проехаться поездом, Мюнхена в Франкфурт, то я поняла, что наши поезда самые поездадтые поезда в мире!

Боже мой, беды-то сколько хлопнула тапком и легла спать -сказала бы моя бабушка.

По- хорошему это просто ужасно, это новый поезд или старые купе?

Может они в гости едут? Не бежать же им из Харькова!

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