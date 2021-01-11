У поїзді Укрзалізниці розгорівся новий скандал: коронавірусу немає!

В поїздах "Інтерсіті" ніхто не дотримується карантину (фото: РБК-Україна)

У поїзді "Інтерсіті" Укрзалізниці розгорівся скандал. Річ у тому, що в складі №746 більшість пасажирів без масок, а у провідника маска надіта неправильно і нікого нічого не хвилює.

Про інцидент розповіла Наталія Бойко на своїй сторінці в Facebook. Жінка була просто в шоці від побаченого.

"У мене шок. У вагоні не більше 20% людей в масках, вагон повністю заповнений. Займаю місце, роблю зауваження оточуючим, підходить працівник, перевіряє квитки - містер "ніс стирчить над маскою", простягає до мене електронний термометр, вступаю в довгий діалог про заходи, які він застосовує", - описала ситуацію Наталя.

Жінка запитала у провідника, чому в поїзді ніхто не дотримується карантину і не дбає про заходи обережності, на що провідник їй відповів, що він повинен міряти тільки температуру.

"Більше я нічого не зобов'язаний, не буду нікого просити, який у цьому сенс", - сказав провідник Наталі.

Інші пасажири виявилися "ковід-дисидентами". За їх словами, вірусу не існує, і вони вільні люди.

В поїзді Укрзалізниці навіть провідник одягає маску неправильно (фото: facebook.com/nataliya.boyko.3)

В коментарях українці висловили свою думку з цього приводу.

А тим часом в ОАЕ всі в масках і ніхто уявити собі не може, як це без маски. Штрафи великі і жорстокі.

В Нью-Йорку при мені зупиняли потяг, аби з поліцією вивести людину, яка відмовлялась бути в масці.

Те ж саме - їхав з Харкова в Київ. Може, не 20%, а 50, але персоналу байдуже.

Без контролю та жорстких санкцій, на жаль, дуже важко донести до людей, чому їм потрібно берегти самих себе та оточуючих. Шкода!

Пасажири їздять без масок з моменту проголошення карантину. Не раз спостерігав це. В кращому випадку провідник робив зауваження, коли перевіряв квитки.

І що саме головне всі критикують недолугий локдаун, а натягти маску не можуть.

Як ми раніше писали, у період карантину у Києві деякі заклади працюють підпільно.