Запреты не для всех: как в Киеве бары соблюдают карантин

Как заведения в Киеве соблюдают карантин (фото: GettyImages)

В Украине с 8 января стартовало усиление карантина, которое предварительно продлится до 24 января. В это время запрещена работа баров и ресторанов, им разрешено только работать на доставку и на вынос. Но, как оказалось, в Киеве на Подоле некоторые заведения все же нашли методы обойти запреты и продолжают работать подпольно.

Как сообщают журналисты издания "Сегодня", вечером 9 января в нескольких кварталах от Контрактовой площади им удалось забронировать столик в заведении по предварительному звонку. Самое интересное, что в баре люди уже занимали свои места.

Также журналисты из личных источников они узнают, что неподалеку, несмотря на запрет, работает еще одно заведение, фасад которого влечет яркими огнями, а из дверей выходит охмелевшая компания. Но пока сотрудники СМИ ищут удобное место для съемок, свет внезапно гаснет, а из боковых дверей начинают выходить люди. Отмечается, что бары пристально следят за журналистами и как только замечают что-то подозрительное - свет в заведении выключают, а двери закрываются.

"А этот неизвестный мужчина – с кружкой в ​​руках – не сводит с нас глаз. С этого момента у заведения никакой суеты. Похоже, нас заметили", – рассказала журналистка.

На улице большой Васильковской в некоторых кафе локдауном и не пахнет.

"Увиденное впечатляет: десятки людей в небольшом подвальном помещении. Находим место в углу, подальше от толпы. Мы здесь – белые вороны. Мало того, что в масках, так еще и чай заказали", – рассказывают журналисты.

Отмечается, что полиция не в силах ничего сделать. Когда она приезжает - в заведении изнутри закрывают двери и никого не пускают.

"Если помещение, в котором нарушаются карантинные правила, закрыто, то полиция без решения суда не имеет права силой зайти в такое помещение", – рассказывает адвокат Николай Халула.

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